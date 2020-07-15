تمديد حظر التجول ببلدية زليتن 5 أيام

قرر عميد بلدية زليتن المكلف، مصطفى بن عائشة تمديد حظر التجول داخل البلدية لخمسة أيام أيام تبدأ من مساء اليوم الأربعاء.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي حمل رقم «35» لسنة 2020، والمنشور على صفحة إدارة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك»، فإنه «يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه».

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وأصدر المجلس البلدي زليتن في 9 يوليو قرارًا يحظر على المواطنين داخل الحدود الإدارية للمدينة الانتقال والتجول على جميع الطرقات لمدة سبعة أيام، وذلك على مدى الـ24 ساعة؛ درءًا لأي تداعيات محتملة لفيروس «كورونا المستجد»، مع استثناء الأعمال ذات الطبيعة الأمنية والصحية وأعمال النظافة والخدمات والكهرباء والاتصالات.

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