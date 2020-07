قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، الأربعاء،

إن المعركة المقبلة قد لا تقتصر على سرت والجفرة وإنما يمكن أن تمتد إلى طرابلس أو

مصراتة أو أي خطوط إمداد تركية، مؤكدا أن الجيش جاهز للتصدي لأي هجوم من الميليشيات

والمرتزقة على مواقعه.

The post المحجوب: المعركة المقبلة قد لا تقتصر على سرت والجفرة وسنتصدى لأي هجوم على مواقعنا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24