إعادة افتتاح مرافق صحية تدمرت بفعل الإرهاب ببنغازي

أخبار ليبيا24

عقد رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب بحضور مدير مستشفى العيون ومدير عيادة الصابري ومدير مركز العقم ببنغازي، وذلك لوضع الترتيبات النهائية لافتتاح هذه المرافق الحيوية الطبية بعد صيانتها.

وناقش الاجتماع دراسة مقترح إنشاء مستشفى الأطفال ومشروع إنشاء مستشفى للحوادث ومشروع إنشاء مبنى جديد لمركز السكري والغدد الصماء ببلدية بنغازي.

وشدد الثني، على ضرورة الإسراع في افتتاح هذه المراكز الصحية بعد ما تعرضت له من تدمير من قبل الجماعات الإرهابية إبّان سيطرتها على بعض أحياء بنغازي. وأكد الثني، أن الحكومة مستمرة في عملية البناء خاصة في قطاع الصحة.

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