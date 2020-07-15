مداهمة مقار بيع الوقود بالسوق السوداء في بني وليد

داهمت مديرية أمن بني وليد وجهاز الدعم المركزي، اليوم الأربعاء، مقار بيع الوقود في السوق السوداء بالمدينة.

وقال مصدر أمني بمديرية بني وليد، لـ«بوابة الوسط» إن عملية المداهمة جرت بالتعاون مع الجهات الأمنية من أجل تطبيق قرار البلدية بإزالة كافة محطات الوقود غير المرخصة.

وذكر المصدر أن الجهات الأمنية ستواصل عملها حتى «إزالة كافة أوكار المهربين والقبض على جميع المتاجرين في قوت المواطن داخل المدينة».

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يشار إلى أن مديرية أمن بني وليد طالبت قبل عملية الاقتحام أصحاب محطات ومضخات الوقود غير المرخصة، المتواجدة في مداخل ووسط ومخارج المدينة بإزالتها.



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