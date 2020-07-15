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“الكهرباء” تحذر “الوفاق” من توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

حذرت الشركة العامة للكهرباء من احتمال توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل بسبب دخان حرق القمامة بجانب المحطة، ما أدى إلى خروج الوحدات بها عن الخدمة.

وأضافت الشركة أن الدخان المستمر على مصفيات الهواء بالمحطة يقلل من عمرها الافتراضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف كامل للمحطة التي تنتج ما يقارب ستمائة ميغاوات حسب الشركة.

وناشدت الشركة مرارا المسؤولين (في إشارة إلى حكومة الوفاق) بضرورة إيجاد بديل للمكب المحاذي للمحطة وبشكل عاجل، حتى يتمكن العاملون بالمحطة من تشغيل الوحدات والمساهمة في دعم الشبكة الكهربائية.

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الكهرباء جنوب طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • حرق القمامة جهد الكهرباء العالي – موجود في منطقة بني وليد – ومصراتة – وخاصة المنطقة الصناعية .
    وبسبب استخدام مضخات وورش بطريقة مفرطة وغير اعتيادية / وكذلك المبردات والثلاجات الضخمة في بعض المحلات ومكيفات الفنادق والمكاتب والأبراج المشيدة – التي تعمل على مدار اليوم بدون توقف .!!
    وليس في الموسساتً العامة للعاصمة طرابلس – وهذه اكاذيب وافتعالاتها من أشخاص ليسوا من سكان العاصمة على حسب بيانات ضباط وجنود الامن العام بالعاصمة .
    وعلى ذلك سيتم المسح الامني للمناطق والبلديات ومعرفة أسباب اقفال الطرق بالحجارة وتفتيش الورش والتشاركيات من منطقة الفلاح وسوق الثلاث / حتى المنطقة الفرعية – واستبيان الوضع ومعرفة العاملين فيها .

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