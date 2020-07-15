“الكهرباء” تحذر “الوفاق” من توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل

حذرت الشركة العامة للكهرباء من احتمال توقف محطة جنوب طرابلس بالكامل عن العمل بسبب دخان حرق القمامة بجانب المحطة، ما أدى إلى خروج الوحدات بها عن الخدمة.

وأضافت الشركة أن الدخان المستمر على مصفيات الهواء بالمحطة يقلل من عمرها الافتراضي، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف كامل للمحطة التي تنتج ما يقارب ستمائة ميغاوات حسب الشركة.

وناشدت الشركة مرارا المسؤولين (في إشارة إلى حكومة الوفاق) بضرورة إيجاد بديل للمكب المحاذي للمحطة وبشكل عاجل، حتى يتمكن العاملون بالمحطة من تشغيل الوحدات والمساهمة في دعم الشبكة الكهربائية.