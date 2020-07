أعلن جهاز النهر الصناعي العظيم، الأربعاء، تعرض 4 آبار

بالحقل الجنوبي للتخريب، مؤكدا أن إجمالي عدد الآبار المعتدي عليها 152 بئرا ما أدى

إلى توقف ضخ ما مقداره 650 ألف م3 من المياه يوميا.

The post النهر الصناعي العظيم: تعرض 4 آبار بالحقل الجنوبي للتخريب appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24