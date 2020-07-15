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العدالة والبناء يعترف بتدهور الأوضاع وانهيار البلاد بعد فبراير

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اعترفت جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا عبر ذراعها السياسي المتمثل في حزب العدالة والبناء، بتدهور الوضع العام في ليبيا بعد أحداث ثورة فبراير عام 2011م.

وأصدر الحزب بيانا، تحت مسمى “تحديات الاستقرار”، يكشف فيه تفاصيل سوء الأوضاع على مدار تسع سنوات عجاف مرت على البلاد، قائلا “ليبيا مرت ليبيا بعد ثورة السابع عشر من فبراير بحالة استثنائية من عدم اللاستقرار الناجم عن الصراعات السياسية والتدخلات الإقليمية السافرة في الشأن الليبي، مما أدى إلى تولد حالات الصراع المسلح التي أخرت مشاريع التنمية والاستقرار والازدهار المنشود بعد الاطاحة بنظام الاستبداد السابق”.

وزعم الحزب أنه يسعى عبر دائرة اللجان المختصة للاهتمام بالقطاعات المختلفة في الدولة الليبية، وتحديد أهم التحديات التي تواجه فترة ما بعد الصراع والتي ستساعد في تثبيت عرى الاستقرار في بلد أنهكته عشر عجاف، عارضا أهم التحديات التي وجب الاهتمام بها وأهم مسببات ضعفها وأهم نقاط التركيز للنهوض بها.

وحول التحدي الصحي، ذكر أن تطوير قطاع الصحة يحظى بأولوية بالغة الأهمية لدى حزب العدالة والبناء لتحقيق مستوى صحي يليق بالمواطن الليبي باعتباره من أهم المتطلبات بل والحقوق الأساسية لحياة المواطنين.

وأوضح أن أسباب سوء جودة الخدمات الصحية تتمثل في تدني مستوي خدمات القطاع بجميع أشكاله، ما أدى إلى انقطاع الثقة التامة بين القطاع الصحي والمواطن في ليبيا، لافتا إلى تدني مستوى المخرجات الأكاديمية الصحية وعدم تناسقها وحاجة سوق العمل، بالإضافة إلى عدم مواكبة أداء الأطباء والأطقم الطبية المساعدة مع التطور المستمر للعلوم الطبية في العالم عبر نشرات دورية وورقات علمية وحضور مؤتمرات دولية متخصصة.

وأشار إلى النقص الشديد في مخزونات الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية ومستلزمات التشغيل الطبية لدى قطاع الصحة، مؤكدا فشل الإدارة الصحية في توظيف واستغلال القوى العاملة الطبية الوطنية في البلاد.

وأورد الحزب تسع نقاط سيركز عليها للنهوض بالقطاع الصحي؛ تتضمن الاهتمام بنظام الجودة الصحية بالقطاع (الريجوليتر)، بالإضافة إلى منح الحوافز للعناصر الطبية لرفع مستوى أدائهم، فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية للقطاع الصحي من تطوير واستحداث وتأهيل.

وشملت النقاط أيضا؛ دعم وتشجيع الاستثمار الأجنبي في القطاع، مما يساعد على توطين الخبرات المحلية، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للتدريب والتأهيل ومواكبة التطورات العلمية الصحية ومد العناصر الطبية والطبية المساعدة بجديد الأبحاث العلمية، بجانب الاهتمام بتطوير مراكز البحوث الصحية وعلوم الأمراض والأدوية.

وتضمنت كذلك تحديد الاحتياجات الدوائية بطريقة علمية وفق معايير محددة تتناسب واحتياج القطاع المحلي، فضلا عن تحديد الأمراض التي يعاني منها المجتمع الليبي وإقامة مراكز متخصصة لمكافحتها، بجانب تحديث الإدارة الصحية وتحسين نظام المعلومات والتوثيق الطبي.

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  • حزب العمالة والغباء مسئول عن البلاء الذى عم البلاد على يد الحيوان صوان هذا البغل احد شياطين الانس الذين افسدوا وسفكوا الدماء فى ليبيا فهذا اللعين هو من شجع السراج ان يعمل دون نيل ثقة مجلس النواب فالاخوانى متعود ينيك فى خيام النكاح اى امرأة من الاخوان بغض النظر عن انها زوجة خروف اخر ليس مهما فكله جهاد فى سبيل الشيطان

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  • فشل الاخوان الان فى كل مكان فى الاردن اصدرت محكمة التمييز حكما بحظر تنظيم الاخوان وفى تونس تم استبعاد وزراء الاخوان وفى الكويت القبض على قيادات من الخوان من الدويلة ابولسان طويل وفى ليبيا لا مستقبل للاخوان فى ظل اى دولة مدنية منتخبة فهم مثل الخفافيش لا يعيشون الا فى الظلام ويعيشون فى بحر من الاكاذيب والكراهية والعنصرية مثل الصهيونية

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  • فكر الاخوان الضال يتعارض مع الثوابت الاسلامية وهم تنظيم ارهابى ضار بالاسلام يخدم خزعبلات اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف لهذا جعلت المخابرات الانجليزية ابتى انشأت التنظيم شعار الاخوان يضع القرآن بين سيفين للايحاء بان القرآن الكريم يدعوا الى للعنف وسفك الدماء عكس الحقيقية بان الاسلام دين رحمة ويدعوا لحرية العقيدة فى نصوص عدة لااكراه فى الدين .من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .واول من دعى الى المواطنة .الناس سواسية كاسنان المشط . ودعى الى العفو حتى مع من يحقدون على الاسلام قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
    ويزعمون ان اية اسموها السيف نسخت كل هذه الايات رغم انها اية رحمة وبها حرية عقيدة لو فهموا الاية مع ربطها بايات قرانية اخرى ولا يكونوا من المقتسمين الذى جعلوا القرآن عضين اى قسموه الى اعضاء ياخذون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ولنفهم الاية بربطها باية اخرى قال تعالى :-
    .قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
    فالقتال يكون ضد من يقاتلنا وليس اعتداء عليه كما فى قوله تعالى :-
    وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
    اذا فمن يمنع من يريد دخول الاسلام بممارسة حقه فى حرية العقيدة يستحق القتال ومع ذلك لا يتم فرض الاسلام عليه لو هزمه المسلمون ولا قتله بل يدفع جزية وهو من الصاغرين لانه سيدفها كرها وهو مهزوم غير غير المسلم المسالم نبره ونقسط اليه ونعيش معه فى سلام ما احلى الاسلام بلا اخوان دين رحمة وسلام

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