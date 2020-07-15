سيالة لوزيرة الخارجية الإسبانية: نتمنى دخول سرت دون دماء

أخبار ليبيا 24 – متابعات



أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث، عن أملها في استئناف المحادثات السياسية الليبية وعودة مسار لجنة 5+5 العسكرية، وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت خارجية الوفاق، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن الوزيرة الإسبانية عبرت عن دعمها لحكومة الوفاق، وأنها تتطلع لعلاقات ثنائية متميزة.

وأكد سيالة، وفقا للبيان، على تحسن الأوضاع الميدانية، وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب طرابلس والمدن التي سيطرت عليها الوفاق بعد طرد من وصفتهم بـ”ميلشيات حفتر” منها، معربا عن أمله في دخول مدينة سرت دون إراقة الدماء، حسب قوله .

وناقش الجانبان أيضا العمل على تفعيل التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب من منازل المواطنين جنوب العاصمة طرابلس، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا، وفقا للبيان.

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