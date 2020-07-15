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سيالة لوزيرة الخارجية الإسبانية: نتمنى دخول سرت دون دماء

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث، عن أملها في استئناف المحادثات السياسية الليبية وعودة مسار لجنة 5+5 العسكرية، وفق مخرجات مؤتمر برلين.

وأوضحت خارجية الوفاق، في بيان لمكتبها الإعلامي، أن الوزيرة الإسبانية عبرت عن دعمها لحكومة الوفاق، وأنها تتطلع لعلاقات ثنائية متميزة.

وأكد سيالة، وفقا للبيان، على تحسن الأوضاع الميدانية، وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب طرابلس والمدن التي سيطرت عليها الوفاق بعد طرد من وصفتهم بـ”ميلشيات حفتر” منها، معربا عن أمله في دخول مدينة سرت دون إراقة الدماء، حسب قوله .

وناقش الجانبان أيضا العمل على تفعيل التعاون الثنائي على كل المستويات السياسية والاقتصادية، وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب من منازل المواطنين جنوب العاصمة طرابلس، بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا، وفقا للبيان.

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  • ستدفنوا فى الصحراء ياغبياء فلن يسمح الشعب الليبى وقبائله لكم بالاقتراب من الخط الاحمر وحتى الخبراء العسكريين يسخرون من الخصم تخيل بطل عالمى فى المصارعة بيلاعب طفل فى الحضانة ماذا تتوقع النتيجة فشوية مرتزقة اقل من حجم لواء ينتشرون على مساحة شاسعة فى صحراء مكشوفة امام احدث الطائرات تبيدهم ومدفعية تحصدهم واى طائرات مسيرة تسقط كالذباب فى ظل منظومة دفاع جوى متطورة يمكنها التعامل حتى مع طائرات الشبح بينما انظمة الخردة القديمة التى باعها الاتراك للمليشيات لاقيمة لها امام جيش بحجم مصر قادر على توفير قوات عشر اضعاف المرتزقة والمليشيات على اعلى مستوى قتالى يمكنها الوصول بسهولة الى طرابلس

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  • غباوة الاخوان واضحة فى كل مكان فهم يتصورون ان صرصور اخوانى يمكنه مواجهة اسد وهذا مستحيل ينتهى دائما بهلاكهم فى كل مكان كما حدث فى مصر والسودان ويحدث الان فى تونس لاول مرة منذ عشر سنوات حكومة بلا اخوان بعد اقالة وزراؤهم الستة وسيكلف الرئيس التونسى رئيس وزراء جديد اذا لم يتم منحه الثقة فانه سيتم حل البرلمان وبالتالى سيخسر الخوان معظم مقاعدهم وسيعلوا الحزب الدستورى ويشكل حكومة برئاسة عبير موسى التى قالت للغنوشى فى وشه الارهابى انتى كذابة

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  • هو انت عندك دم اصلا انت مجرد حامل بيضان السلطان

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  • استعد يامهبول للهروب الى اسطنبول فاسطنبول ارض نجسة ارض دعارة وكفر بها تجمع للكلاب المسعورة من شر خلق الله كلاب الصهاينة ومصيرها حدده رسول الله

    هلاك الجيش التركى فى ليبيا والا فكيف يفتح المسلمون ارض الكفر والضلال ومسقط راس اردوغان من كس امه تنزيل بدون قتال ويقتسموا غنائما الم يقرأ الاخوان حديثى ابوهريرة ليعرفوا نهايتهم
    يمكن تقسيم الأحاديث الواردة في فتح ” القسطنطينية ” – وهي مدينة ” إسطنبول ” اليوم – إلى ثلاثة أقسام :

    القسم الأول : الأحاديث الصحيحة

    الحديث الأول :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ، فَإِذَا تَصَافُّوا ، قَالَتِ الرُّومُ : خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ . فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ : لَا ، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا . فَيُقَاتِلُونَهُمْ ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا ، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا ، فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ : إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ ، فَيَخْرُجُونَ ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَّهُمْ ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2897) من طريق سليمان بن بلال ، عن سهيل ، عن أبيه ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

    الحديث الثاني :

    عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَرِّ وَجَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، يَا رَسُولَ اللهِ . قَالَ : لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوَهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْحَاقَ ، فَإِذَا جَاءُوهَا نَزَلُوا ، فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلَاحٍ وَلَمْ يَرْمُوا بِسَهْمٍ ، قَالُوا : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِبَيْهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ ، ثُمَّ يَقُولُوا الثَّانِيَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيَسْقُطُ جَانِبُهَا الْآخَرُ . ثُمَّ يَقُولُوا الثَّالِثَةَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ . فَيُفَرَّجُ لَهُمْ ، فَيَدْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَغَانِمَ إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ، فَقَالَ : إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ ، فَيَتْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ وَيَرْجِعُونَ ) رواه مسلم في ” صحيحه ” (2920) .

    الحديث الثالث (موقوف):

    عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيَّ ، صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ وَهُوَ بِالْفُسْطَاطِ [الخيمة] فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ ، وَكَانَ مُعَاوِيَةُ أَغْزَى النَّاسَ الْقُسْطَنْطِينِيَّةَ . فَقَالَ : ( وَاللهِ لَا تَعْجِزُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ [من أيام الله] إِذَا رَأَيْتَ الشَّامَ مَائِدَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ ، فَعِنْدَ ذَلِكَ فَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ ) [مائدة رجل واحد] أي : من المسلمين ، وذلك بأن يكون أميراً فيه ، والمراد إذا كان أمير الشام من المسلمين ..

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