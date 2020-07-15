ليبيا الان

خبير عسكري يكشف سر إلغاء المناورات العسكرية التركية في ليبيا

تم النشر منذُ 18 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال اللواء محمود خلف؛ الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية المصرية؛ إن القوات المسلحة المصرية لها تصنيف متقدم على مستوى العالم مشيرا إلى أن مصر تمتلك قوات بحرية قوية.

وأكد خلف في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية: “تركيا قامت إلغاء مناورات أمام سواحل ليبيا بدعوى سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف: “تركيا قررت إلغاء المناورات بعد أن شاهدت المناورات التي قامت بها مصر في المنطقة الغربية ومدى الاستعداد القتالي للقوات المسلحة”.

وتابع: “الأتراك قرروا الرحيل خوفا؛ ربما تطالهم أيدي القوات المصرية التي تحمي الحدود”.

وشدد خلف على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي وأن الجيش المصري ليس غازيا ولا محتلا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى مناورة بحرية تحتاج لغطاء جوى طوال فترة المناورة لا تستطيع تركيا توفيره عكس المناورة الفرنسية والامريكية مع قبرص حيث لديها حاملات طائرات ترافق المناورة ومناورة مصر امام مياهها الاقليمية اما تركيا فستبعد كثير ا عن حدودها وتصبح فرصة لمعرفة نقاط ضعفها للتركيز عليعها فى اى معركة حقيقية ورجب اردوغان فوق صفيح ساخن الان فماذا لو بدأ الجيش الوطنى بخطوة استباقية وقام الطيران العربى بتدمير كل منظومات الدفاع الجوى غرب سرت او اعطى انذار مسبق باخلاء المنطقة حتى مصراته من اى تواجد عسكرى والا سيتم ابادة من يتواجد فيها وحتى الخبراء العسكريين يسخرون من العدو امامهم المكون من شوية مليشيات ومرتزقة اقل من عدد لواء ينتشرون على مساحة تحتاج لفرق وبالتالى يسهل ابادتهم بالطيران والمدفعية قبل ان يقتربوا من الخط الاحمر وبالتالى يسهل دخول مصراته

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  • نحن بإنتظار خطأ واحد لنفتتح أبواب السعير على هذا الحقير التركى و كلابه المسعورة…….
    آن الأوان للثأر لمصر و كل العرب من عربدة هذا الخنزير التركى بالمنطقة…….ننتظرك فى سرت و الجفرة “بالرفال و الرجال” الذين لا قبل لك بمواجهتهم فى حرب نظامية بجيشك المشلح……

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    • .الخوان الذين يستنكرون الاستعانة بالجيش المصرى نسوا ان النشيد الوطنى الليبى من الحان اللواء محمد عبدالوهاب ملحن اغنية ورده انده عليك بالحب تجينى ..والشعب الليبى ينادى بكل حب جيش مصر الذى يخاف على الشعب الليبى من المغول الاتراك ومذابحهم المسجلة تاريخيا

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  • اضربوا الأتراك الكلاب الذين خلفوا الدمار للوطن العربي وقولوا الغرياني موت يا منافق بأمفتن يا خاين

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  • فعلا نحن ننتظر غلطه من العثمانيين او اتباعهم لكي نبداء عملية السحل وليعلم كل من سولت له نفسه ان يتجراء علي مصر وجيشها انا مصر قوه عظمي لا يستهان بيها

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  • لن ننتظر منهم كثيرا فالمصيدة منصوبة منذ اكثر من شهر واذا لم يدخلوها سنحرك الخط الاحمر الى مصراته بدلا من سرت ايوة جر شكل

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