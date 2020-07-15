خبير عسكري يكشف سر إلغاء المناورات العسكرية التركية في ليبيا

قال اللواء محمود خلف؛ الخبير العسكري ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية المصرية؛ إن القوات المسلحة المصرية لها تصنيف متقدم على مستوى العالم مشيرا إلى أن مصر تمتلك قوات بحرية قوية.

وأكد خلف في تصريحات لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد” المصرية: “تركيا قامت إلغاء مناورات أمام سواحل ليبيا بدعوى سوء الأحوال الجوية”.

وأضاف: “تركيا قررت إلغاء المناورات بعد أن شاهدت المناورات التي قامت بها مصر في المنطقة الغربية ومدى الاستعداد القتالي للقوات المسلحة”.

وتابع: “الأتراك قرروا الرحيل خوفا؛ ربما تطالهم أيدي القوات المصرية التي تحمي الحدود”.

وشدد خلف على أن القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي وأن الجيش المصري ليس غازيا ولا محتلا.