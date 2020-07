مافريدس: تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا ويجب التصدي لأطماعها

قال عضو البرلمان الأوروبي، كوستاس مافريدس، الأربعاء،

إن تركيا تلعب دورا شديد الخطورة في ليبيا، داعيا دول الاتحاد الأوروبي إلى التصدي

لأطماع أنقرة في شرق المتوسط.

وأضاف مافريدس في تصريح صحفي، أنه من الضروري فرض عقوبات

على تركيا بسبب خرقها حظر السلاح على ليبيا، وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية.

وتابع مافريدس أن التدخلات التي تقوم بها تركيا في كل من

ليبيا وسوريا تشكل تهديدا محدقا بالأمن الدولي، وهو ما يستوجب تحركا من أوروبا.

