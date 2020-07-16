ليبيا الان

“سيالة” لــ وزيرة خارجية إسبانيا : نأمل دخول سرت دون إراقة الدماء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانتشا غونثاليث”عن أملها في استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية وعودة مسار المحادثات العسكرية 5+5 وفق مخرجات برلين.

واطلعت الوزيرة خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة”،على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ، مؤكدةً دعم إسبانيا لحكومة الوفاق الوطني، فيما أكد “سيالة” لها على ما اعتبره “تحسناً في الأوضاع الميدانية” وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس والمدن التي انسحب منها الجيش الوطني ، معرباً عن أمله في دخول قوات حكومة الوفاق مدينة سرت دون إراقة الدماء.

وناقش الجانبان أيضاً العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويا ت السياسية والاقتصادية وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب جنوب العاصمة بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا-ما أوردته الصفحة الرسمية لخارجية الوفاق.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الحمد لله ليس عندك دم اصلا تعالى نسلمك لعشماوى يخنقك بدون قطرة دم واحد هيا عدى الخط الاحمر ياميبون مين يدخل سرت نفايات ارهابية من سوريا ومحتل تركى عيب على ذقنك يازبالة فليبيا لها جيش وطنى يحميها اما انت بلا شرف ولاكرامة تقبل ان يقوم الاتراك بنيك امك وزوجتك واختك وبنتك وتقول لهم باهى باهى بارك الله فيك طز فيك ياحقير

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  • عبب على ذقنك يازبالة تستخدمها فرشة لتلميع حذاء اردوغان وبيضانه ومؤخرته لتنال رضاه وتاكل خراه

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  • بيفكرنا بالاهطل مرسى لما جلس امام رئيسة وزراء استراليا وشاف ورك ابيض لعب وهرش فى زبه ونسى انه بيتصور على الهواء والمفروض يمسك نفسه هو متصور انه فى السجن مع اخوانه المثليين ولا ايه

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