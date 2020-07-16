“سيالة” لــ وزيرة خارجية إسبانيا : نأمل دخول سرت دون إراقة الدماء

أعربت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانتشا غونثاليث”عن أملها في استئناف المحادثات السياسية بين الأطراف الليبية وعودة مسار المحادثات العسكرية 5+5 وفق مخرجات برلين.

واطلعت الوزيرة خلال اتصال هاتفي أجرته مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق “محمد سيالة”،على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا ، مؤكدةً دعم إسبانيا لحكومة الوفاق الوطني، فيما أكد “سيالة” لها على ما اعتبره “تحسناً في الأوضاع الميدانية” وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس والمدن التي انسحب منها الجيش الوطني ، معرباً عن أمله في دخول قوات حكومة الوفاق مدينة سرت دون إراقة الدماء.

وناقش الجانبان أيضاً العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويا ت السياسية والاقتصادية وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب جنوب العاصمة بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا-ما أوردته الصفحة الرسمية لخارجية الوفاق.

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