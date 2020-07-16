بنغازي.. ترتيبات نهائية لإعادة افتتاح “3” مرافق طبية

شهد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي -الأربعاء- اجتماعاً لرئيس الحكومة “عبدالله الثني” مع وزير الصحة “سعد عقوب” لوضع الترتيبات النهائية لافتتاح مرافق حيوية طبية بعد صيانتها، منها مستشفى العيون وعيادة الصابري ومركز علاج العقم بحضور مديري هذه المرافق الصحية.

وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة الإسراع في افتتاح هذه المراكز “بعد ما تعرضت له من تدمير من قبل الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على بعض مناطق مدينة بنغازي”-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية.

كما أكد “الثني” على أن الحكومة مستمرة في عملية البناء خاصة في قطاع الصحة، فيما ناقش المجتمعون آليات توفير الاحتياجات لهذه المرافق من الأثاث الطبي والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.

واطلع رئيس الحكومة في الاجتماع على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا وناقش المجتمعين في مسألة إصدار لائحة التأمين الصحي، وإمكانية إصدار قرار إنشاء هيئة التأمين الطبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.

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