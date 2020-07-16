بنغازي.. ترتيبات نهائية لإعادة افتتاح “3” مرافق طبية

شهد ديوان رئاسة مجلس الوزراء بالحكومة الليبية بمدينة بنغازي -الأربعاء- اجتماعاً لرئيس الحكومة “عبدالله الثني” مع وزير الصحة “سعد عقوب” لوضع الترتيبات النهائية لافتتاح مرافق حيوية طبية بعد صيانتها، منها مستشفى العيون وعيادة الصابري ومركز علاج العقم بحضور مديري هذه المرافق الصحية.
وشدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة الإسراع في افتتاح هذه المراكز “بعد ما تعرضت له من تدمير من قبل الجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على بعض مناطق مدينة بنغازي”-حسب ما نشرته الصفحة الرسمية للحكومة الليبية.
كما أكد “الثني” على أن الحكومة مستمرة في عملية البناء خاصة في قطاع الصحة، فيما ناقش المجتمعون آليات توفير الاحتياجات لهذه المرافق من الأثاث الطبي والمعدات والمستلزمات الطبية اللازمة.
واطلع رئيس الحكومة في الاجتماع على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا وناقش المجتمعين في مسألة إصدار لائحة التأمين الصحي، وإمكانية إصدار قرار إنشاء هيئة التأمين الطبي بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد.
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