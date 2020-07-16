صحيفة سويدية: قائد عمليات تركيا السرية في ليبيا ساعد في تنظيم الانقلاب المزعوم ضد أردوغان

كشف تحقيق أجراه موقع مونيتور السويدي أن رجل الاستخبارات التركي الذي يدير العمليات السرية لأنقرة في ليبيا ساعد في تنظيم المسرحية الانقلاب المزعومة ضد رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.
التحقيق الصحفي السويدي أكد أن المسرحية الانقلابية استهدفت دعم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي نفذ على أثرها عملية اضطهاد جماعي للمعارضة.
ولعب عميل المخابرات التركية صادق أوستون دوراً رئيسياً في تنظيم الجماعات الإسلامية في ليبيا عام 2011، وعاد لاحقاً إلى تركيا لإدارة العمليات السياسية نيابة عن أردوغان، بحسب تقرير (مونيتور) التابع لشبكة نورديك للأبحاث والمراقبة ومقرها ستوكهولم.
وبحسب التحقيق فإن أوستون ساعد في التخطيط للانقلاب الفاشل، ونصب فخا لجنرالات في الجيش التركي ليس لهم علاقة بهذه المسحرية، ونسق حشد القوات تحت بند مواجهة تهديدات الإرهاب الطارئة.
واتهم رجل أردوغان، حركة جولن غير المشتبه بها، بالتآمر والتخطيط للانقلاب، ثم عاد مرة أخرى إلى ليبيا لحشد الدعم للقيادة الليبية المتحالفة مع الرئيس التركي، وهو مسؤول حاليا عن عمليات المخابرات هناك.
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