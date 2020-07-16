صحيفة سويدية: قائد عمليات تركيا السرية في ليبيا ساعد في تنظيم الانقلاب المزعوم ضد أردوغان

كشف تحقيق أجراه موقع مونيتور السويدي أن رجل الاستخبارات التركي الذي يدير العمليات السرية لأنقرة في ليبيا ساعد في تنظيم المسرحية الانقلاب المزعومة ضد رجب طيب أردوغان في يوليو 2016.

التحقيق الصحفي السويدي أكد أن المسرحية الانقلابية استهدفت دعم نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والذي نفذ على أثرها عملية اضطهاد جماعي للمعارضة.

ولعب عميل المخابرات التركية صادق أوستون دوراً رئيسياً في تنظيم الجماعات الإسلامية في ليبيا عام 2011، وعاد لاحقاً إلى تركيا لإدارة العمليات السياسية نيابة عن أردوغان، بحسب تقرير (مونيتور) التابع لشبكة نورديك للأبحاث والمراقبة ومقرها ستوكهولم.

وبحسب التحقيق فإن أوستون ساعد في التخطيط للانقلاب الفاشل، ونصب فخا لجنرالات في الجيش التركي ليس لهم علاقة بهذه المسحرية، ونسق حشد القوات تحت بند مواجهة تهديدات الإرهاب الطارئة.

واتهم رجل أردوغان، حركة جولن غير المشتبه بها، بالتآمر والتخطيط للانقلاب، ثم عاد مرة أخرى إلى ليبيا لحشد الدعم للقيادة الليبية المتحالفة مع الرئيس التركي، وهو مسؤول حاليا عن عمليات المخابرات هناك.