حملة أمنية للحد من “السطو المسلح” في سبها

انطلقت الوحدات التابعة لمنطقة سبها العسكرية في حملة أمنية للمجاهرة بالأمن -حسب ما ذكرته الصفحة الرسمية للغرفة الأمنية المشتركة”المثلث”- وتكون قوام وحدات الحملة من سرية المهام الخاصة – سرية شهداء الفقهاء- الغرف الأمنية المشتركة -غرفة المثلث – غرفة المهدية غرفة الـ40 – غرفة القرضة- سرية الشرطة العسكرية سبها.

ركزت الحملة الأمنية على تكثيف الدوريات المـتحركة والثابتة ووضع استيقافات عدة في أرجاء المدينة ، عند المداخل والمخارج الجنوبية والشرقية، بطريق سبها أوباري، مشروع حمزة وبوابة 18 سبها ، وطريق مرزق سبها وطريق طرابلس سبها بمفترق طريق المطار، وجزيرة الدوران قاعة الشعب ومفترق الطريق الزراعي سبها .

وتأتي هذه الحملة الشاملة بناءً على تعليمات آمر منطقة سبها العسكرية ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة سبها للحفاظ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ، خاصةً بعد عمليات ﺍﻟﺴﻄﻮ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ المتزايدة التي تشهدها المدينة من قبل عصابات السطو المسلح.

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