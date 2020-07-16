“الثني” يبحث مع “الشريف” أوضاع بلدية الجفرة

بحث رئس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع عضو البرلمان عن بلدية الجفرة “إسماعيل الشريف” أوضاع البلدية واحتياجاتها في كافة القطاعات الخدمية وآليات توفيرها .
حضر الاجتماع -بمقر الحكومة ببنغازي- وزير الحكم المحلي “عادل الزايدي”، فيما ثمن “الثني” دور بلدية الجفرة وأهلها في مدنها – “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء” – الذين انحازوا للشرعية، متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.
كما أشاد عضو مجلس النواب “اإسماعيل الشريف” بدور الحكومة الليبية ورئيسها “عبدالله الثني” وذلك لكونها حكومة تمثل كل الليبيين وتقدم خدماتها للجميع- حسب تعبير “الشريف”.
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