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“الثني” يبحث مع “الشريف” أوضاع بلدية الجفرة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث رئس الحكومة الليبية عبدالله الثني مع عضو البرلمان عن بلدية الجفرة “إسماعيل الشريف” أوضاع البلدية واحتياجاتها في كافة القطاعات الخدمية وآليات توفيرها .

حضر الاجتماع -بمقر  الحكومة ببنغازي- وزير الحكم المحلي “عادل الزايدي”، فيما ثمن “الثني” دور بلدية الجفرة وأهلها في مدنها – “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء” – الذين انحازوا للشرعية، متمثلة في مجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.

كما أشاد عضو مجلس النواب “اإسماعيل الشريف” بدور الحكومة الليبية ورئيسها “عبدالله الثني” وذلك لكونها حكومة تمثل كل الليبيين وتقدم خدماتها للجميع- حسب تعبير “الشريف”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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