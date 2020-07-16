التونسية وفاء الشاذلي: القضاء على رأس الأفعى «الغنوشي» واجب وطني لإنقاذ ليبيا وشمال أفريقيا

أكدت وفاء الشاذلي، المحامية التونسية، أن معركة أحرار تونس مع راشد الغنوشي وكيل المشروع التخريبي للمنطقة هي معركة حياة أو موت.

وقالت الشاذلي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سقوط الغنوشي يعني إسقاط المشروع «القطري التركي» الذي يريد أن يجعل من تونس دولة رخوة يسهل العبور منها بكل حرية لإسقاط الجزائر في المرحلة القادمة بعد احتلال طرابلس”.

وأضافت “ما على إخواننا بالجزائر، إلا التصدي قبل فوات الأوان فالمُستهدف القادم دولتهم، منطقتنا على رمال ساخنة متحركة والقضاء على رأس الأفعى واجب وطني، الاستهتار بالملف الليبي سيحرق الأخضر واليابس والحياد فيه هو تسليم لكامل منطقة شمال أفريقيا”.

وتابعت في منشور آخر “قيس سعيد أعطى درسا البارحة في السياسة لبقية السياسيين الذين رذلوا الحياة السياسية وجعلوا منها حلبة للصراع والعراك والصراخ والعربدة والبهلوانيات والتنطع لأجل كسب نقاط حربية ليس أكثر”.

وأشارت إلى أن قيس سعيد و«بضربة معلم» وببرودة دم وفي مناورة رصينة بالقانون وليس أكثر من القانون اختصر الطريق على الجميع باستقالة رئيس الحكومة الذي أقال جميع وزراء الإخوان مرة واحدة، قائلة: “ننتظر الآن من سيادته ألا يغض الطرف عن مديريهم ومسؤوليهم وولاتهم ومعتمديهم وكل من زرعوه في مفاصل الدولة لتركيعها”.

واستطردت “للأسف بسياسة التوافق التي انتهجها من سبق بالحكم تمكن الإخوان من نشر الرجال وهي مرحلة إخوانية تسبق التمكين بعد مرحلة نشر الأفكار، وكما يقول المثل التونسي «اتعدى على واد هرهار وما تتعداش على واد ساكت»، سكوت قيس سعيد لم يكن ضعفا بل من باب المليح يبطى، السياسة فعل وليست صخبا، وفعلها قيس سعيد. نعم فعلها ومازال عليه أن يفعل الكثير ليقطع على الإخوان طريق التمكين”.