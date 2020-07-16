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التونسية وفاء الشاذلي: القضاء على رأس الأفعى «الغنوشي» واجب وطني لإنقاذ ليبيا وشمال أفريقيا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت وفاء الشاذلي، المحامية التونسية، أن معركة أحرار تونس مع راشد الغنوشي وكيل المشروع التخريبي للمنطقة هي معركة حياة أو موت.

وقالت الشاذلي، في منشور لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “سقوط الغنوشي يعني إسقاط المشروع «القطري التركي» الذي يريد أن يجعل من تونس دولة رخوة يسهل العبور منها بكل حرية لإسقاط الجزائر في المرحلة القادمة بعد احتلال طرابلس”.

وأضافت “ما على إخواننا بالجزائر، إلا التصدي قبل فوات الأوان فالمُستهدف القادم دولتهم، منطقتنا على رمال ساخنة متحركة والقضاء على رأس الأفعى واجب وطني، الاستهتار بالملف الليبي سيحرق الأخضر واليابس والحياد فيه هو تسليم لكامل منطقة شمال أفريقيا”.

وتابعت في منشور آخر “قيس سعيد أعطى درسا البارحة في السياسة لبقية السياسيين الذين رذلوا الحياة السياسية وجعلوا منها حلبة للصراع والعراك والصراخ والعربدة والبهلوانيات والتنطع لأجل كسب نقاط حربية ليس أكثر”.

وأشارت إلى أن قيس سعيد و«بضربة معلم» وببرودة دم وفي مناورة رصينة بالقانون وليس أكثر من القانون اختصر الطريق على الجميع باستقالة رئيس الحكومة الذي أقال جميع وزراء الإخوان مرة واحدة، قائلة: “ننتظر الآن من سيادته ألا يغض الطرف عن مديريهم ومسؤوليهم وولاتهم ومعتمديهم وكل من زرعوه في مفاصل الدولة لتركيعها”.

واستطردت “للأسف بسياسة التوافق التي انتهجها من سبق بالحكم تمكن الإخوان من نشر الرجال وهي مرحلة إخوانية تسبق التمكين بعد مرحلة نشر الأفكار، وكما يقول المثل التونسي «اتعدى على واد هرهار وما تتعداش على واد ساكت»، سكوت قيس سعيد لم يكن ضعفا بل من باب المليح يبطى، السياسة فعل وليست صخبا، وفعلها قيس سعيد. نعم فعلها ومازال عليه أن يفعل الكثير ليقطع على الإخوان طريق التمكين”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الاخوان من شر ما خلق ويتساقطون فى كل مكان فهم سرطان خبيث ففى الاردن حكم نهائى بحظر الاخوان وفى الكويت القبض على قيادات الاخوان هذا السرطان المعادى للاسلام السمح فراينا امرأة بغية تسقى كلب فيغفر الله لها وتدخل الجنة لم تكن طبعا منتقبة ولا محجبة .بينما راينا من يقاتل مع رسول الله بشجاعة اعجبت الصحابة وقال عنه رسول الله هو فى النار واول من يسعر بهم النار ثلاثة واحد يعلم الناس القرآن حتى يقال عنه عالم وهو منافق وكذلك من يريد ان يقال عنه شهيد وشجاع ومن ينفق ليقول عنه الناس انه رجل جواد .
    فالاعمال بالنيات والاخوان مثل الصهاينة قلوبهم كالحجارة ويتنفسون الكذب وفجار فى خصومتهم وخونة ولاعهد لهم ولا امان ومن صنعهم هو من صنع اسرائيل نسخة عبرية ونسخة عربية
    وفكر الاخوان الضال يتعارض مع الثوابت الاسلامية وهم تنظيم ارهابى ضار بالاسلام يخدم خزعبلات اعداء الاسلام بانه انتشر بالسيف لهذا جعلت المخابرات الانجليزية التى انشأت التنظيم شعار الاخوان يضع القرآن بين سيفين للايحاء بان القرآن الكريم يدعوا الى للعنف وسفك الدماء عكس الحقيقية بان الاسلام دين رحمة ويدعوا لحرية العقيدة فى نصوص عدة لااكراه فى الدين .من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر .واول من دعى الى المواطنة .الناس سواسية كاسنان المشط . ودعى الى العفو حتى مع من يحقدون على الاسلام قال تعالى :-
    وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (109)
    ويزعمون ان اية اسموها السيف نسخت كل هذه الايات رغم انها اية رحمة وبها حرية عقيدة لو فهموا الاية مع ربطها بايات قرانية اخرى ولا يكونوا من المقتسمين الذى جعلوا القرآن عضين اى قسموه الى اعضاء ياخذون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ولنفهم الاية بربطها باية اخرى قال تعالى :-
    .قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ (29)
    فالقتال يكون ضد من يقاتلنا وليس اعتداء عليه كما فى قوله تعالى :-
    وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (190)
    اذا فمن يمنع من يريد دخول الاسلام بممارسة حقه فى حرية العقيدة يستحق القتال ومع ذلك لا يتم فرض الاسلام عليه لو هزمه المسلمون ولا قتله بل يدفع جزية وهو من الصاغرين لانه سيدفها كرها وهو مهزوم غير غير المسلم المسالم نبره ونقسط اليه ونعيش معه فى سلام ما احلى الاسلام بلا اخوان دين رحمة وسلام

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