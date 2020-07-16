خبير عسكري: أردوغان خاف من القوات المصرية فألغى مناورته البحرية

أكد اللواء الدكتور محمود خلف، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، أن “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ألغى المناورة التي كان قد أعلن عنها بحجة سوء الأحوال الجوية”، لافتًا إلى أن “مصر رابع أكبر قوة بحرية في العالم”.

وقال “خلف” خلال مداخلة هاتفية على قناة “صدى البلد” المصرية، إن “رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الخط الأحمر في سرت والجفرة في ليبيا كانت واضحة”، مضيفًا أن الميليشيات لا تستطيع خوض حرب ضد جيش: “لن تستطيع إكمال الحرب لمدة ساعة، ومش هنسمع عنهم تاني، طلعة لمدة 30 ثانية وهيتبخروا”.

وتوقع عدم تحرك الميليشيات تجاه سرت الفترة المقبلة، مستطردًا “إسرائيل ادعت أنها ستمكث في مصر سنوات، وما أخدتش 6 ساعات في الحرب”، مشيرا إلى أن “قوات أردوغان تبعد عن سرت 2600 كيلو متر”.

وأردف: “أردوغان خاف من القوات المصرية ولغى المناورة ولم الدور ومشي”، مشيرا إلى أن “أردوغان لا يستطيع القيام بأي أعمال قتالية أو عسكرية خارج حلف الناتو”.

وأوضح “نحن دولة سلام، لكن والله اللي هيقرب مننا مش هيرجع”، مؤكدا أن” الشعب المصري والليبي تجمعهما روابط قوية”، معربًا عن ترحيب مصر بوفد القبائل الليبية القادم إلى مصر لتأييد دعوة مجلس النواب الليبي للقوات المسلحة المصري بالحفاظ على الأمن القومي في ليبيا.