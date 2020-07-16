صحيفة: وفد أميركي يلتقي حفتر في الرجمة

كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن لقاء سري جمع القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، بوفد أميركي رفيع المستوى، بمقره في الرجمة، بهدف التشاور حول اتفاق وقف إطلاق النار ومقترح لانسحاب كافة القوات العسكرية من منطقة الهلال النفطي، وإشراف قوات أوروبية عليها برعاية الأمم المتحدة.

وبحسب ما نقلته الصحيفة عن مصادر قالت إنها مقربة من القيادة العامة للجيش، فإن اللقاء الذي جمع حفتر بمسؤولين عسكريين وسياسيين أميركيين، الأربعاء، يُعتبر لقاء “الفرصة الأخيرة” في طريق التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار.

وفي غضون ذلك، تواردت أنباء عن انطلاق مفاوضات غير مُعلنة بين أطراف إقليمية معنية بالملف الليبي لإقناع الجيش الوطني بالتراجع من سرت إلى اجدابيا مُقابل تراجع الوفاق عن هجوم عسكري تُجهّز منذ فترة لشنه على سرت والجفرة، بحسب مصادر “الشرق الأوسط”.

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