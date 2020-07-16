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قنونو: ساعة الفرج قريبة والعمليات العسكرية مستمرة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات  

أكد الناطق باسم قوات حكومة الوفاق، محمد قنونو، استمرار جميع العمليات العسكرية للسيطرة على كامل التراب الليبي، وعودته إلى سلطة الوفاق.

قنونو زعم ، في تسجيل مرئي، أنهم لن يرضو بتقسيم ليبيا أو عودة عسكرة الدولة، مطالبا عناصر مليشيا قوات البركان التابعة للوفاق برفع معنوياتهم .

وتباهى بالموقف العملياتي، سواء في الأجهزة المعلوماتية أو استعدادهم على الأرض وفي السماء وفي جميع الأمور، مؤكدا أن ساعة الفرج قريبة، على حد تعبيره.

ولفت إلى عملية استبدال الأسرى أول من أمس، زاعما أنهم يحققون انتصارات متعددة سواء ميدانيا أو من خلال الجولات السياسية.

وتشهد مدينة سرت تحشيدات واستعدادات عسكري من قوات الجش الوطني، ومليشيات الوفاق المدعومة من الغزاة الأتراك والمرتزقة السوريين، التي تحاول السيطرة على المدينة الاستراتيجية والغنية بالنفط، طمعا في الاستيلاء عليه وتوجيهه نحو الأهواء التركية المشبوهة.

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  • ساعة الفرج هي الخلاص منك ومن امثالك ياقنونو ياخائن …ساعة الفرج عندما تمرغ انوفكم ومعكم كلب الصيد القردوغان في تراب ليبيا الطاهر مهزومين ذليلين بقدرة الله والوطنيين المرابطين علي ثروة ليبيا منعا من سرقتها و ذهابها في جيوب المرتزقة ودعم ليرة تركيا البائسة…ايها المعتوه قنونو احسن لك اذهب لمسقط رأسك زليتن قبل فوات الاوان….لن ينفعك السراج والقردوغان والمشري وغيرهم …ستجد نفسك وحيدا في قبضة الرجال والاخرين هربوا الي تركيا والقطيرة…أرحل واهرب ياقنونو احسن لك….

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  • اى فرج ياحمار فى معركة غير متكافئة بين الاسد المصرى وشوية صراصير لو اقتربت من عرين الاسد سيتم ابادتها والدليل على ان سيدك المعتوه فى مأزق بعد ان اعلن عن مناورة بحرية الغاها حيث راى نفسه كمن يركب حمار ويريد ان يسبق سيارة مرسيدس فبعد ان راى مناورات مصرية ومناورة امريكية وفرنسية وايطالية ويونانية مع قبرش اتكسف يناور ليسخروا منه عندما تتوه الغواصات كالعادة ويتم اغراق عدد من سفنه اثناء المناورة من طائرات مجهولة تسخر منه
    فمن يملك السيطرة على ارض المعركة هو الجيش الوطنى بدعم مباشر من خير اجناد الارض راينا سخرية الخبراء العسكريين المصريين من شوية مرتزقة بلا غطاء جوى ينتشرون فى صحراء مكشوفة يسهل ابادتهم بالطيران والمدفعية مما يفسح المجال للجيش الوطنى للتقدم نحو مصراته ويقبضوا عليك من قفاك ويرموا لسانك للكلاب وساعتها تفرج

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  • انصحك يا جنونو تجهز كفنك نصف متر يكفى لانك نونو لانه عند دخول مصراته من كثرة الجيف لن تكفى الاكفان وجهز كام مقبرة جماعية لكى نكرمكم فاكرام الميت دفنه

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  • ياحقير الجيش الوطنى نصب مصيدة ارضية للجرذان بسعة كبيرة تستوعب كل المرتزقة فى مرة واحد ونصب مصيدة للذباب التركى البيرقدار مصيدة ايضا ضخمة لا يفلت منها اى ذبابة ولا حتى الشبح فى نظام بوك المهم ان الجبان اردوغان يصدر امره للجرذان بدخول المصيدة ووقتها ستجد عملا ياجنونو لتقول فى الصباح سيطرنا على مصيدة سرت والجفرة ليخرج المسمارى ليحصى حصيلة المصيدة اسقاط مائة ذبابة طائرة وغنم مائة لميس واسر الفى جرذ سورى ونفوق 6000 جرذ فى الصحراء واصابة وفرار مائة جرذ هنا القاهرة سرت سابقا !!

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