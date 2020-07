بن عطية يدعو لتظاهرة أخيرة أمام الرئاسي لتشكيل مجلس إدارة جديد لشركة للكهرباء

دعا عميد بلدية تاجوراء حسين بن عطية، الخميس، إلى تظاهرة جديدة و أخيرة يوم الأحد المقبل 19 يوليو في الساعة 10 صباحاً أمام مقر المجلس الرئاسي ليستبشر الليبيون بخبر تشكيل مجلس إدارة شركة كهرباء جديد يحقق تطلعات الشعب في الخدمة الأساسية وتوفير الكهرباء.

وطالب بن عطية فى تدوينة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، المواطنين بالنزول لحصد نتائج 10 مظاهرات تم القيام بها على مدار عدة أيام لحل أزمة الكهرباء.

وكان بن عطية قد دعا إلى عدد من المظاهرات السلمية للمطالبة بتغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارة التنفيذية لتحقيق مطالب الشعب فى استقرار تقديم الخدمة، واستجابة له عدد من المواطنين بطرابلس وزليتن وصبراته.

و يذكر أن بن عطية كان قد أكد أن المسؤولين بالشركة العامة للكهرباء كانوا قد وجهوا الاتهامات لعميد بلدية تاجوراء بعدم دفعه لرسوم تركيب عداد استهلاك الكهرباء الخاص به بسبب هجومه على الشركة وإدارتها، حيث نظم وقفة احتجاجية خلال الأيام الماضية أمام المجلس الرئاسي للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة لرفع المعاناة عن المواطنين المتضررين من انقطاع الكهرباء.

