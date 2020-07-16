صحيفة إيطالية: الاستفزاز التركي دفع البرلمان الليبي لطلب تدخل الجيش المصري

أبرزت صحيفة إيطالية، دعوة البرلمان الليبي للجيش المصري بالتدخل لحماية الأمن في ليبيا ومواجهة الإرهاب والغزو التركي، مشيرة إلى أن ليبيا لجأت إلى مصر، وطالبتها بدخول جيشها لمواجهة القوات التركية، لضمان هزيمة الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، والذي وصفته الصحيفة بالمحتل.

وقالت صحيفة «لاجون» الإيطالية: “إن المواجهة العسكرية تعتبر أسوأ سيناريو في ليبيا، ولكن تركيا هي التي تقوم بالاستفزاز، مما أجبر مجلس النواب الليبي يلجأ الى الجيش المصري، لضمان هزيمة أنقرة”.

وكان البرلمان المنتخب عام 2014، قد قال في بيان له: “في ضوء التدخل التركي الصارخ في بلدنا وانتهاك السيادة في ليبيا التي تفضلها المليشيات المسلحة التي تسيطر على غرب البلاد، بالنظر إلى أن جمهورية مصر العربية تمثل حليفا استراتيجيا لليبيا على جميع المستويات، امن واقتصادي واجتماعي ومخاطر الاحتلال التركي الذي يشكل تهديدا مباشرا لبلادنا وجيرانها وخاصة لمصر ندعو اتحاد جهود مصر وليبيا لإخراج الغزاة والحفاظ على أمننا القومي المشترك”.

وجاء بيان البرلمان بعد خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في 20 يونيو، والذي هدد فيه بالتدخل مباشرة في ليبيا، ردا على تورط تركيا المباشر في البلاد لدعم حكومة طرابلس.

يشار إلى أن وكالة «أنسا» الإيطالية قد أكدت أن مجلس النواب، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا والذي يمثل إرادتها الحرة، كان رحب بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمام ممثلي القبائل الليبية، ويدعو مصر للتدخل لحل الأزمة القائمة مع الغزو التركي.

وأضافت الوكالة “الأمر الآن أصبح متروك للقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية الأمن القومي لليبيا”.