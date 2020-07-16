سيالة لوزيرة الخارجية الاسبانية: نأمل في دخول قواتناإلى مدينة سرت دون إراقة الدماء

ليبيا – أجرت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثاليث اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة.

الوزيرة الاسبانية اطلعت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق على آخر تطورات الأوضاع في ليبيا معبرةً عن أملها في استئناف المحادثات السياسية وعودة مسار 5+5 وفق مخرجات برلين، مؤكدةً دعم إسبانيا لحكومة الوفاق.

وأكد سيالة على تحسن الأوضاع الميدانية لمسلحيهم وبدء العودة التدريجية للحياة جنوب العاصمة طرابلس والمدن التي وصفها بـ”المحررة” بعد ماوصفه بـ”طرد ميلشيات حفتر منها” حسب زعمه، معرباً عن أمله في دخول مسلحي الوفاق مدينة سرت دون إراقة الدماء.

وناقش الجانبان أيضاً العمل على تفعيل التعاون الثنائي بين البلدين على كل المستويات السياسية والاقتصادية وإمكانية تقديم المساعدة الفنية في عمليات نزع الألغام ومخلفات الحرب من منازل المواطنين جنوب العاصمة طرابلس بالإضافة للتنسيق الكامل لمجابهة انتشار فيروس كورونا والاستفادة من التجربة الإسبانية للحد من انتشاره في ليبيا.

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