تسجل 3 حالات شفاء وأصابه واحدة بكورونا في مصراتة

أخبار ليبيا 24 – صحة

كشفت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة عن تسجيل 3 حالات شفاء أمس الأربعاء داخل البلدية.

وأشارت اللجنة في بيان لها أن حالتين شفاء سجلت داخل مركز الكشف والعزل بمعهد الأورام، فيما سجلت حالة الشفاء الثالثة داخل العزل المنزلي .

وبعد تسجيل حالات الشفاء تقلصت الحالات المصابة بفيروس كورنا داخل مركز الكشف والعزل بمعهد الأورام في مصراتة إلى 6 حالات .

وأعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة عن تسجيل حالة إصابة واحدة جديدة داخل بلدية مصراتة أمس الأربعاء .

وكانت فرق الرصد والتقصي بمصراته قد أخذت عدد 276 مسحة أنفية بلعومية، وتم احالتها للمختبر المرجعي لصحة المجتمع لفرع المركز الوطني مكافحة الأمراض مصراتة وبانتظار النتائج .

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