«خارجية الوفاق» تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة استماع للجنة العقوبات

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الوزارة قدمت من خلال البعثة الدائمة لليبيا في نيويورك طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس الأمن؛ لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وأشار إلى السعي لجعل الجلسة بحضور «الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، التي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي»، حسب بيان الوزارة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة «لكشف الدول التي أسهمت وما زالت تسهم في دعم (..) في محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد».

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