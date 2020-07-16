ليبيا الان

«خارجية الوفاق» تطالب مجلس الأمن بعقد جلسة استماع للجنة العقوبات

تم النشر منذُ 18 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، إن الوزارة قدمت من خلال البعثة الدائمة لليبيا في نيويورك طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس الأمن؛ لعقد جلسة استماع هذا الشهر للجنة العقوبات وفريق الخبراء الخاص بليبيا.

وأشار إلى السعي لجعل الجلسة بحضور «الدول المتورطة في انتهاك حظر السلاح، التي أسهمت في دعم العدوان على طرابلس وضواحيها منذ شهر أبريل العام الماضي»، حسب بيان الوزارة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح أن هذا الطلب يأتي في إطار مساعي الوزارة «لكشف الدول التي أسهمت وما زالت تسهم في دعم (..) في محاولات عسكرة الدولة والسيطرة على مقدرات البلاد».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • شر البلية ما يضحك وزير خارية غير معترف به من البرلمان لا يستحى من تورط السراج وعصابته فى كسر حظر السلاح من خلال طائرات وسفن مدنية تنقل السلاح من تركيا الى موانئ ومطارات طرابلس ومصراته وهى جريمة حرب طبقا للقانون الدولى وهذا موثق رسمى من خلال اعترافات طاقم سفينة نانا اللبنانية امام القضاء الايطالى !!!

    رد