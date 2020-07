قال الرئيس المصري،

عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إن استقرار ليبيا هو استقرار لمصر وليس لنا أى

مطامع في ليبيا.

