السيسي: سنحتاج إلى موافقة البرلمان المصري للتدخل عسكريا في ليبيا

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم، أن مصر لن تقبل بتقسيم ليبيا، مؤكدا على ضرورة وقف الاقتتال والتباحث بين الليبيين مشددا على أن مصر لن تقبل باقتراب الميليشيات من حدودها.

وأضاف السيسي خلال لقائة مع وفد المشايخ الليبي، أنه سيتوجه للبرلمان المصرى لطلب أي تحرك عسكري خارجي، مؤكدا أن الجيش المصري قادرن على تغيير المشهد العسكرى فى ليبيا بشكل سريع وحاسم.

وأكد السيسي أن مصر مستعدة لتدريب الشباب الليبي لبناء جيش وطني

