مؤسسة النفط تبحث تحديث منظومات قياس النفط والغاز

عقدت الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط اليوم الخميس اجتماعاً مع مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بمقرها الرئيسي بمنطقة البريقة، وذلك للمتابعة الدورية لمشاريع تحديث منظومات قياس النفط والغاز بنطاق عمليات شركة سرت.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أن المختصين بفريق التقّييم الميداني التابع للإدارة العامة للتفتيش والقياس، قدموا عرضا فنياً يتضمّن نتائج التقييم لمنظومات قياس الغاز المُضخّ بالشبكة الساحلية، والسُبل المثلى لتطوير هذه المنظومات وفق المعايير القياسية الصادرة عن الهيئات الدولية في هذا الاختصاص.

وحضر الاجتماع عن المؤسسة مدير عام الادارة العامة للتفتيش والقياس، علي فرج الساعدي ومدير إدارة التفتيش والقياس، احمد الفرجاني كما حضر عن شركة سرت رئيس مجلس الإدارة، مسعود سليمان وأعضاء مجلس الإدارة، مصطفى هماد، وفايز النعاس، وخالد الجبالي، وعدد من المراقبين والفنيين بالإدارة المختصة بالإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز.