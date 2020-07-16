تدريب 30 من موظفي مؤسسة الاستثمار في مجال تقييم العقارات

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي الليبي)، اليوم الخميس، عن اختتام برنامج تدريبي استهدف 30 موظفا من موظفي الأقسام المالية بالشركات الرئيسية التابعة للمؤسسة «بهدف الارتقاء بقدراتهم في جوانب مختلفة من عملهم وبالأخص في مجال تقييم العقارات» وفق بيان للمؤسسة.

وقالت المؤسسة إن هذه العملية تأتي ضمن برنامجها التدريبي الشامل «لضمان تنفيذ مسارات الخطة الاستراتيجية»، مشيرة إلى أن التدريب «قدمته شركة الخدمات المهنية العالمية ديلويت».

وأوضحت أن البرنامج التدريبي عُقد في شهر يونيو ويعتبر «جزءاً من برنامج التحول الشامل الذي أطلقته المؤسسة الليبية للاستثمار، ويجسد التزام المؤسسة بتنفيذ إصلاحات إيجابية، وضمان حصول موظفيها على برامج تدريبية حول أفضل الممارسات الدولية وأعلى معايير الإفصاح والإبلاغ المالي».

وأضافت المؤسسة أن القسم الأول من البرنامج التدريبي تناول المبادئ الأساسية لتقييم الشركات والعقارات. مشيرة إلى أن الغاية من التدريب «تمثلت في بناء فهم مشترك لمنهجيات التقييم وتعزيز قدرات التقييم في المؤسسة الليبية للاستثمار والشركات التابعة لها، وهو أحد المحاور الرئيسية التي ينصب اهتمام مجلس إدارة المؤسسة الحالي برئاسة الدكتور علي محمود حسن عليها».

ووفق بيان المؤسسة فقد شارك في التدريب موظفون مختصون من الأقسام المالية في الشركات التابعة الرئيسية، بما في ذلك الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، ومحفظة ليبيا إفريقيا للاستثمار، والصندوق الليبي للاستثمار الداخلي والتنمية، والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وشركة الاستثمارات النفطية.

وقالت المؤسسة إن المتدريبن حضروا «أربع جلسات على مدار شهر استغرقت كل منها ثلاث ساعات، اكتسبوا من خلالها فهماً أعمق لنهج التقييم ومنهجياته». موضحة أن «المهارات التي تم اكتسابها وتطويرها تعتبر هامة مع بدء المؤسسة الليبية الاستثمار في إعداد البيانات المالية المستقلة وإدارة أصولها عبر مجموعة من القطاعات خلال الأشهر المقبلة».

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار إلى أن المتدربين ثمنوا البرنامج التدريبي الذي أشرف عليه خبراء تقييم دوليين، فيما أشارت الشركات الرئيسية التابعة إلى أن «التدريب كان قيّماً لموظفيها».

وقال المدير المالي في المؤسسة الليبية للاستثمار، هيثم علي عيسى: «إن المؤسسة الليبية للاستثمار حريصة على تدريب موظفيها وتطوير مهاراتهم وفقاً لأعلى المعايير المهنية المتبعة في صناديق الثروة السيادية».

وأكد عيسى أن «ورشة العمل التي قدمتها ديلويت كانت قيّمة لجميع المشاركين الذين اكتسبوا فهماً أعمق لأفضل الممارسات في إعداد التقارير المالية والامتثال». مشيرا إلى أن المؤسسة «تولي اهتماماً كبيراً لبناء قدراتنا الداخلية لتولي مهمة إدارة الأصول التي عُهد إلينا بها بشكل فعال على المدى الطويل».

وأضاف مُدير إدارة الشركات السياحية والعقارية بالشركة الليبية للاستثمارات الخارجية، رياض حبة، قائل: «لقد سررنا بتنظيم المؤسسة الليبية للاستثمار هذه الدورات التدريبية لموظفيها والشركات التابعة لها. لقد كان برنامجاً تدريبياً قيماً، ولا شك في أنه سيدعم جهودنا في تقديم التقارير إلى المؤسسة الليبية للاستثمار، وسيضمن تبنّينا معايير دولية موحدة. ونتطلع إلى الاستفادة مما اكتسبناه من مهارات وتطبيقه في عملنا».

وقالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن «تواصل تنفيذ التزامها بالتفوق في أدائها المؤسسي، إذ أطلقت برنامج التحول الخاص بها في شهر أكتوبر من العام الماضي بهدف تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الإدارية والحوكمة، وتبني أفضل الممارسات المتبعة في صناديق الثروة السيادية».

وعينت المؤسسة الليبية للاستثمار في شهر أكتوبر 2019، للاستثمار شركة الاستشارات الإدارية أوليفر وايمان لتطوير إجراءاتها التشغيلية وهياكلها الإدارية وبناء قدراتها المؤسسية وتعزيزها. كما قامت بتعيين شركة ديلويت في شهر ديسمبر 2019 لإعداد بياناتها المالية المستقلة وإجراء تقييم شامل لكافة أصولها.

وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أن «خطوة تعيين شركتي (أوليفر وايمان) و(ديلويت) محورية لضمان امتثال المؤسسة الليبية للاستثمار لقرارات الأمم المتحدة ومبادئ سانتياغو».

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