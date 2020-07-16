«الحليق»: لا بد من فرض عقوبات اقتصادية ووقف أي تعاملات تجارية أو استثمارية مع تركيا

قال نائب رئيس المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا الشيخ السنوسي الحليق، اليوم الخميس، إن زيارة وفد القبائل الليبية إلى مصر يأتي لمناقشة العديد من الأمور، مشيرًا إلى أنها طالبت بمساندة عربية إلى جانب مصر، مشددا على ضرورة اصطفاف الدول العربية إلى جانب القوات المصرية والليبية لتحرير كامل التراب الليبي.

وأضاف “الحليق” في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن اللقاء مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، جاء للتأكيد على مطالبة البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح من الجانب المصري الدفاع عن الأمن القومي للبلدين، مؤكدًا أن وفد المشايخ يمثل كافة قبائل ليبيا، باستثناء بعض المناطق والقبائل القليلة في مصراتة والغرب الليبي.

وأعرب الحليق، عن أمله في وقوف كل من السعودية والبحرين والإمارات والأردن وسوريا ودول المغرب العربي لتحرير التراب الليبي، مُطالبا بضرورة فرض عقوبات اقتصادية ووقف أي تعاملات تجارية أو استثمارية مع تركيا.

وشدد على ضرورة اتخاذ جامعة الدول العربية مواقف أكثر صرامة وكذلك البرلمان العربي بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي الذي يسعى لاستقلال وسيادة دولته.