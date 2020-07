طالبت الخارجية

الأمريكية ، اليوم الخميس،الأطراف الليبية بضرورة وقف تأجيج الصراع والعودة إلى

المفاوضات.

وقالت الخارجية

الأمريكية في تصريحات صحفية أن سياسة واشنطن في ليبيا لم تتغير وأنها تعارض التدخلات

الأجنبية في ليبيا.

وأكدت الخارجية أن تركيا

أقحمت نفسها في ليبيا وتعد الآن للهجوم على سرت، مضيفة أنه يجب احترام قرار حظر السلاح إلى ليبيا والعودة لمسار برلين.

The post الخارجية الأمريكية: تركيا أقحمت نفسها في ليبيا وتستعد للهجوم على سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24