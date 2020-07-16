البرلمان الإيطالي يصوت على هذا القرار بشأن ليبيا

أقر البرلمان الإيطالي اليوم الخميس، بعد تصويت في مجلس النواب، إعادة تمويل البعثات الدولية العاملة في الخارج لعام آخر، بما فيها تلك في ليبيا.

وبحسب وكالة آكي فإنه بسبب الانقسامات بشأن دعم خفر السواحل الليبي فقد تم التصويت على ذلك في نص منفصل، والذي حظي بموافقة 401 نائب، وامتناع عضو واحد عن التصويت، بينما رفضه 23 نائبا ضمن الائتلاف الحاكم ينتمون إلى حزب (أحرار ومتساوون) بأقصى اليسار وبعض برلمانيي الحزب الديمقراطي.

وكان القيادي في الحزب الديمقراطي، ماتيو أورفيني ضمن من رفض دعم خفر السواحل الليبي. وقال مخاطبا الجلسة “قبل سنوات قليلة كان بإمكاننا التظاهر بعدم المعرفة. اليوم لا، نعلم أن خفر السواحل الليبي يعني الاتجار بالبشر والاغتصاب والتعذيب والقتل”. وأردف ان “تمويله يعني تمويل من يقتل ومن يغتصب ومن يعذب”.

وأضاف أورفيني، المحسوب على التيار اليساري في الحزب الديمقراطي، “أقول هذا لمجموعتي البرلمانية: مطالبتهم في نص القرار بأن يتصرفوا بشكل جيد، ليس إصلاح بل مجرد نفاق كبير”.

وقال “حسنا أن نبقى في ليبيا ولكن لحل المشاكل لا تسليح أولئك الذين يخلقونها” ومن أجل “الدفاع عن الضعفاء وليس من يعذبهم”، على حد تعبيره