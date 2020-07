شكري يبحث مع بوريل مستجدات الأوضاع في ليبيا

أجرى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال شهد التباحث حول تطورات الأوضاع بالمنطقة، وخاصة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب البيان أعرب شكري عن أمله في أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية في أقرب وقت على النحو الذي يضمن استقلال الدولة الليبية الوطنية ويحفظ سلامة أراضيها.

وشدد شكري على ضرورة التصدي بحزم لنقل المرتزقة الأجانب إلى ليبيا.

