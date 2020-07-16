ليبيا الان

«المشري»: تهديدات السيسي لا تعني لنا شيئا

تم النشر منذُ 53 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، إن ما وصفه بـ”تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا تعني لليبيين شيئًا.

وزعم المشري، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، أن استناد السيسي على ما وصفهم بـ”مجموعة من العملاء” الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، على حد قوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء وفد القبائل الليبية، اليوم:” قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال التحشيد العسكري للهجوم على سرت.

ودعا الرئيس المصري، أبناء القبائل الليبية للانخراط في جيش وطني موحد، مؤكدا استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد ‎.

ولفت السيسي، إلى أن مصر تتعامل مع ليبيا موحدة وتتعاطى مع كافة أبنائها ، رافضا أي محاولا لتحويل ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون .‎

وشدد الرئيس المصري على ضرورة حصر السلاح ورفض التدخل الأجنبي، مؤكدا أن هذا الأمر في يد دولة المؤسسات في ليبيا .

وتابع الرئيس المصري:” سندخل ليبيا بطلب منكم و سنخرج منها بأمر منكم، ولا يوجد إرادة قوية في المجتمع الدولي لحل النزاع الليبي.

ولفت إلى أن الاستمرار في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا تهدد دول الجوار، وليس لدينا أي مواقف سلبية من قيادات المنطقة الغربية، ولدينا أقوى جيش في المنطقة ولا نقوم بعمليات غزو.

وأوضح أنه سيتوجه للبرلمان المصري بطلب أي تحرك عسكري خارجي، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية طامعة في ثروات ليبيا، ولن نقبل بتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخل مباشر.

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر، وأي تجاوز لخط سرت- الجفرة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة المليشيات والإرهابيين.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • لانك حمار الرسالة موجهة لمن يفهم فى الامور العسكرية من الاتراك انهم يلقون بانفسكم للتهلكة فانت اخوانى غبى مثل مرشدك المحبوس منذ سبع سنوات ولن تفهم هذا الكلام الا عندما تجد من بمسك بك من قفاك ويضع فى السجن تتناك من اخوانك

    رد

  • منذ ان وضع السيسى خط احمر لم يستطع سيدك المعتوه ان يقترب منذ اكثر من شهر من الخط الاحمر ولم تستطع اى سفينة حربية الاقتراب من سرت لان الرسالة وصلتهم من قبل باغراق سفينتين تركيتين بعدها سكر فمه

    رد

  • رفض التدخل الاجنبي من طرف مصر ودول الخليج ـ تعني اشياء غير واضحة للمواطن الليبي إذا كانت ألمانيا وأمريكا يدعوان لوقف إطلاق النار من الجهة الشرقية والمذابح في ليبيا وأخرها مذبحة ترهونة .. ويقدمون أيديهم للأصلاح مع أطراف الحكومة الشرعية الليبية فيما خربته أيادي المتغطرسين وجالبي المرتزقة وتصريحاتهم الغير منطقية ..!!!
    محاولة الدول العربية عزل الدولة الليبية عن دول العالم والاستفراد بثروات ليبيا إقتصادياً وتهديدات بتدخلات عسكرية من الجيش المصري هو إعتراف واضح على الاعتداء والتخريب . – ومحاولة خلق أجسام غير شرعية للتعامل معها بما يخص الليبيين أمر مشين ويوضح ركاكة التفكير ومحاولة الطعن في سيادة الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية ف بعض الدول يما يخص التبادل الصناعي والعلمي .
    وما خربته طائرات حلف الناتو والذي يحتاج لأصلاحات وتعويضات وتبريرات , أزهقت فيها أرواح طاهرة وبريئة لمواطنين ليبيين , وخربت فيها منازلهم ومدارس ابناءهم ـ دون أي سبب يذكر أو تعويض أو إصلاح بين التعاون الدولي المثمر والحقيقي أو العمل الجاد لتقديم الجناة للعدالة والقصاص ..!!

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  • عندما يدخل مجرم تاربخه اسود ودموى مثل الاتراك ومن يبحث عن معنى كلمة اتراك فى اى قاموس عربى سيجد معناها جمع من المغول وتاربخ المغول معروف دموى ومن هزمهم مصر والمغول الاتراك اعلنوا صراحة عن اطماعهم فى ثروة الشعب الليبى ومعاملتهم كعببد بينما مصر قلب الامة العربية شقيق اكبر يساعد اشقاءه على التخلص من المجرم ثم يعود الى داره ومصر اقوى دولة عربية وافريقية واسلامية وارض المعركة فى ملعبها وتستطيع فى خلال 24 ساعة نقل قوات برية عشرين ضعف الموجوة لدى كلاب اردوغان باسناد جوى وبحرى ودفاع جوى رهيب فالقوة البرية اامدرعة المصرية الرابعة عالميا والبحرية السادسة عالميا كل هذه الارقام يفهمها العسكريون اما الكلاب المسعورة التى تبح فليس لها اى وزن المهم ان يرد من تم ارسال الرسالة له وراينا عقب مناورة حسم 2020 يلغى مناورته حتى لا يسخر منها العالم مقارنة بمصر رغم ان مصر لديها صواريخ قادرة على ضرب غرف العمليات تحت الارض بعمق كيلومتر وصواريخ ارض ارض قادرة على تسوية مصراته بالارض ولا يعرف ذلك الا المخابرات العالمية

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