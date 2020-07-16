«المشري»: تهديدات السيسي لا تعني لنا شيئا

قال خالد المشري، رئيس “مجلس الدولة” الاستشاري، إن ما وصفه بـ”تهديدات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لا تعني لليبيين شيئًا.

وزعم المشري، في تصريحات لقناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، أن استناد السيسي على ما وصفهم بـ”مجموعة من العملاء” الذين لا يمثلون إلا أنفسهم كممثلين للشعب الليبي يظهر مستوى الفشل الذي يعتري السياسة المصرية، على حد قوله.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد قال في وقت سابق من اليوم الخميس، إن الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي العربي والإقليمي والدولي.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقاء وفد القبائل الليبية، اليوم:” قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا بشكل سريع وحاسم، ولن نقف مكتوفي الأيدي حيال التحشيد العسكري للهجوم على سرت.

ودعا الرئيس المصري، أبناء القبائل الليبية للانخراط في جيش وطني موحد، مؤكدا استعداد بلاده لتدريب أبناء القبائل الليبية لبناء جيش وطني موحد ‎.

ولفت السيسي، إلى أن مصر تتعامل مع ليبيا موحدة وتتعاطى مع كافة أبنائها ، رافضا أي محاولا لتحويل ليبيا لملاذ آمن للخارجين عن القانون .‎

وشدد الرئيس المصري على ضرورة حصر السلاح ورفض التدخل الأجنبي، مؤكدا أن هذا الأمر في يد دولة المؤسسات في ليبيا .

وتابع الرئيس المصري:” سندخل ليبيا بطلب منكم و سنخرج منها بأمر منكم، ولا يوجد إرادة قوية في المجتمع الدولي لحل النزاع الليبي.

ولفت إلى أن الاستمرار في نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا تهدد دول الجوار، وليس لدينا أي مواقف سلبية من قيادات المنطقة الغربية، ولدينا أقوى جيش في المنطقة ولا نقوم بعمليات غزو.

وأوضح أنه سيتوجه للبرلمان المصري بطلب أي تحرك عسكري خارجي، لافتا إلى أن التدخلات الخارجية طامعة في ثروات ليبيا، ولن نقبل بتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين حتى لو تطلب ذلك تدخل مباشر.

ولفت إلى أن بلاده لن تقبل باقتراب الميليشيات من حدود مصر، وأي تجاوز لخط سرت- الجفرة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدا عن سيطرة المليشيات والإرهابيين.