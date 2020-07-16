تعليقًا على برلماني أوروبي..خارجية النواب تطالب بضرورة سحب الاعتراف من حكومة الوفاق

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طالبت لجنة الخارجية في مجلس النواب بضرورة سحب الاعتراف من حكومة الوفاق والرجوع إلى البرلمان الليبي المنتخب كمرجعية سياسية وحيده في البلاد.

وأوضحت اللجنة أن استمرار الاعتراف بحكومة الوفاق التي لم تنل ثقة البرلمان الليبي هو ضرب لجميع قيم الديمقراطية وهو إمعان في فرض سياسية الأنر الواقع على الشعب الليبي من خلال حكومة لا تمثل إلا أقلية صغيرة وكانت له عواقب وخيمة.

وأضافت أنه نتيجة الاعتراف الدولي المطلق بحكومة الوفاق وعدم وجود رقابة برلمانية على أعمالها بدأت تلك الحكومة في التصرف بشكل منفرد لا يخدم إلا مصالح محلية واجنبية ضيقة وكذلك التصرف بشكل لا مسؤول في مقدرات وأموال الشعب الليبي.

وأفادت لجنة الخارجية في مجلس النواب أن الأخطر أن حكومة الوفاق أبرمت معاهدات مع أطراف أجنبية تسببت في تصعيد واستقطاب دولي خطير في كامل المنطقة.

وذكرت اللجنة أن تجاوز شرعية البرلمان هو خطأ جسيم ارتكبه المجتمع الدولي أفقد الثقة في شرعية صندوق الانتخاب وأخرج البلاد عن المسار الديمقراطي وفتح المجال لممارسة سياسة الأمر الواقع مما تسبب في تفاقم الأزمة السياسية تدهور الأوضاع في البلاد والمنطقة باكملها.

وكان عضو البرلمان الأوربي خافيير نارت عضو لجنة الشؤون الخارجية الأوروبية واللجنة الفرعية للأمن الأوروبي قال خلال مشاركته في مؤتمر نظمه مركز بروكسل الدولي للبحوث بعنوان “تطورات الازمة الليبية ” إن تبعية فايز السراج الكاملة إلى تركيا لا تؤهله أن يكون ممثلا شرعيا للشعب الليبي حيث لا يجوز أن يكون الممثل تابعا لجهات خارجية.

واعتبر البرلمانى الأوروبى بأن هذا التواطؤ مسيئ جدا لليبيين ويعزز الفوضى والحروب وقوة الميليشيات.

وأضاف خافيير نارت “إننا صنعنا وحشا في طرابلس ولم نتمكن من السيطرة عليه”، وسكان المناطق الشرقية ينظرون إلى القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر بأنه قادر على صنع السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المطلوبة.

وفي إشارة إلى استقرار الأوضاع في المنطقة الشرقية، ذكر أن اللاجئين والمهاجرين يسعون جاهدين لمغادرة المناطق التي تُسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، وتساءل لماذا لا تغادر الجموع المماثلة المنطقة الشرقية، وأجاب بالقول إن في ذلك دليل واضح على مدى استقرار الأوضاع في المناطق التي تسيطر عليها حكومة مجلس النواب.

أضاف خافيير نارت بالقول :”إن الحديث عن شرعية حكومة الوفاق هو ضرب من العبث من المنظورين السياسي والقانوني، خاصة وأن أي حكومة في طرابلس لم ولن تحظى بالشرعية إن لم يوافق عليها مجلس النواب المنعقد في طبرق”.

وأضاف أن فايز السراج لا يمثل واقعا قانونيا مقبولا لأنه يتحكم في حفنة من الميليشيات المنفلتة، والتي كانت حتى زمن قريب تتقاتل فيما بينها دون أن تعير اهتمامها للدُمية المسماة السرّاج على حد تعبيره.

وتابع نارت بأن عدم لجوء الدول الغربية إلى التفاهم مع حكومة مجلس النواب يُعد ضربا من الغباء، لأنه يُغفل النظر إلى الحقائق على الأرض، موضحًا أن سيطرة تلك الحكومة على مناطق الإنتاج النفطي، الذي يُعد المورد المالي الرئيس يعزز هذه الفكرة.

وقال إن على الغرب التواصل البناء مع هذا الشريك الرئيس وإلا ستكون العواقب وخيمة على الجميع، ذاكرًا أنه أوضح للبرلمان الأوروبي ذلك المفهوم، وشرح لهم أن القوة الحقيقية للجيش والأجهزة الأمنية تتركز بيد حكومة مجلس النواب، وهذا ما تفتقده حكومة الوفاق تماما.

وأفاد عضو البرلمان الأوربي أن هذا المنظور العسكري والأمني أحد أهم الأسباب التي ينبغي أن تدفع الأوروبيين للتعاون المثمر مع حكومة مجلس النواب في طبرق، والتي يجب أن يعترف بها الأوروبيون باعتبارها الحكومة الشرعية والمسيطرة على مقاليد الأمور في الواقع.

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