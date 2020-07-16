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القبلاوي: تدخل السيسي في الشؤون الداخلية الليبية “مردود عليه”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير
المعتمدة، محمد القبلاوي، الخميس، إن المجلس الرئاسي لازال متمسك بموقفه الذي
يعتبر تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدخلا في الشؤون الداخلية الليبية،
مشيرا إلى أن هذا التدخل “مردود عليه” على حد قوله

وأضاف القبلاوي في تصريح صحفي أن ما قاله الرئيس المصري خلال
مؤتمر مشائخ وأعيان ليبيا، إعادة لخطابه السابق الذي دعا فيه إلى وضع خطوط حمراء في
سرت والجفرة، ليس به جديد، مضيفا أن حكومة الوفاق ترفض تصريحات الرئيس المصري،
بحسب تعبيره.

وتابع القبلاوي أن حكومة الوفاق وما وصفها بـ”القوات
المساندة لها” والنخب الليبية، هم من يصنعون السلام في ليبيا، والدليل على ذلك
أن النظام المصري حاول بكل الطرق دعم “حفتر” سواء بالأسلحة أو الجنود والضباط،
وبالتالي فإن تدخل السيسي في ليبيا، أمر مرفوض، وهو من يجعل ليبيا في حالة عدم استقرار،
وفقا لقوله.

هذا وكان الرئيس المصري قد قال في وقت سابق، الخميس، إن الخطوط
الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على
أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي
العربي والإقليمي والدولي.

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  • غزو سرت من قبل مليشيات مصراته سيكون كغزوها قديما لبني وليد مسح بكرامة تلك المليشيات بلاط بني وليد فمن لا يعلم شئ عن تاريخ أرهاب مصراته المغل في القدم في الارهاب فأني أذكره بأنه تحل علي مصراته هذه الايام الذكري المئويه لهزيمة مليشياتها التي كانت تعرف بعصابات قاطع الطريق رمضان السويحلي يوم حاولت ان تغدر بجيش عبدالنبي بالخير في بني وليد فحاول الارهاربي رمضان عميل الطليان الغدر بسكان بني وليد يوم عيدالاضحي الذي كان بتاريخ 24/8/1920 ولكن أندحرت عصابات الارهابي رمضان السويحلي وأستسلم هو شخصيا وطلب من جيشه الاستلام وقايضوا بنادقهم بالماء بمبدأ خوذوا هذه البندقه واعطوني نشرب الماء وخط السويحلي بيده طلب يستجدي فيه من عبدالنبي بالخير العفو عنه وكتب في طلبه فلا تنسي يا عبد النبي بيك بأن العفو من شيم الكرام واليوم تلوح في الأفق هزيمه مماثله ستلحق بمصراته زعيمه الشر في ليبيا وقد تتحول من مدينه الي قريه اذاما دارت علي أرضها معارك طرد العثمانين الجدد فتركيا التي باعت ليبيا لايطاليا قديما فمن الممكن جدا ان تبيع مصراته وخاصه اذاما انحازت أغلب مليشيات الغرب الليبي للوطن وانسحبت من صف مصراته الموالي للاتراك ووقفت مع الجيش الليبي ضد الغازي التركي

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  • يا قبلاوى يا مبيون استمتع بالازبار التركيةو السورية و اتناك بهدووووء بدون عواء و نباح
    يا أنجس أهل الارض

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