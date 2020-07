القبلاوي: تدخل السيسي في الشؤون الداخلية الليبية “مردود عليه”

قال الناطق باسم وزارة الخارجية بحكومة الوفاق غير

المعتمدة، محمد القبلاوي، الخميس، إن المجلس الرئاسي لازال متمسك بموقفه الذي

يعتبر تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تدخلا في الشؤون الداخلية الليبية،

مشيرا إلى أن هذا التدخل “مردود عليه” على حد قوله

وأضاف القبلاوي في تصريح صحفي أن ما قاله الرئيس المصري خلال

مؤتمر مشائخ وأعيان ليبيا، إعادة لخطابه السابق الذي دعا فيه إلى وضع خطوط حمراء في

سرت والجفرة، ليس به جديد، مضيفا أن حكومة الوفاق ترفض تصريحات الرئيس المصري،

بحسب تعبيره.

وتابع القبلاوي أن حكومة الوفاق وما وصفها بـ”القوات

المساندة لها” والنخب الليبية، هم من يصنعون السلام في ليبيا، والدليل على ذلك

أن النظام المصري حاول بكل الطرق دعم “حفتر” سواء بالأسلحة أو الجنود والضباط،

وبالتالي فإن تدخل السيسي في ليبيا، أمر مرفوض، وهو من يجعل ليبيا في حالة عدم استقرار،

وفقا لقوله.

هذا وكان الرئيس المصري قد قال في وقت سابق، الخميس، إن الخطوط

الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع، مشددا على

أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة أية تحركات تشكل تهديدا مباشرا قويا للأمن القومي

العربي والإقليمي والدولي.

