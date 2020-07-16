رئيس الحكومة الليبية يجدد تعليماته بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الخميس، تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وناقش رئيس الحكومة، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد أوضاع هذه الفئات ومتطلباتها.
وأكد “الثني” أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع.
من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم.
وأشار إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان الحكومة المشكلة في هذا الشأن.
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