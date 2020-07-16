رئيس الحكومة الليبية يجدد تعليماته بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة

جدد رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، الخميس، تعليماته المشددة بتوفير كافة متطلبات فئات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وناقش رئيس الحكومة، خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الشؤون الاجتماعية الدكتورة فتحية علي حامد أوضاع هذه الفئات ومتطلباتها.

وأكد “الثني” أن الحكومة لن تتوانى عن تقديم كافة الخدمات لهذه الشريحة الهامة من شرائح المجتمع.

من جهة أخرى، بحث رئيس الوزراء مع الوزيرة أوضاع كافة النازحين بمختلف مدن ومناطق البلاد، مشددا على ضرورة متابعتهم وتوفير كافة متطلباتهم.

وأشار إلى ضرورة التنسيق والعمل مع مختلف اللجان الحكومة المشكلة في هذا الشأن.