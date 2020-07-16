رئيس «حكماء ليبيا»: «أردوغان» جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا ، محمد إدريس المغربي، لـ قناة الغد، إن أردوغان جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة.
وأوضح المغربي، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن “المرتزقة أتى بهم أردوغان من سوريا عن طريق دويلة قطر، ونحن نعيش واقعا مريرا، نحن رأينا من قطر وتركيا القتل والتدمير وإهدار المال العام الليبي، وسيطرة على كل المقدرات، وبالتالي المال الفاسد الذي يأتي من دولة قطر هي من يجلب المرتزقة لليبيا لإفساد المشهد فيها”.
وقال المغربي، إن النظام القطري عمل على إفساد المشهد الليبي، لأن قطر تسيطر على الغاز، فيما كانت لدى ليبيا مشروع كبير مع فرنسا فيما يخص الغاز، وهذا هو سبب الاختلاف مع قطر.
وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.
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