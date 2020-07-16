رئيس «حكماء ليبيا»: «أردوغان» جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة

قال رئيس مجلس حكماء ليبيا ، محمد إدريس المغربي، لـ قناة الغد، إن أردوغان جلب المرتزقة إلى ليبيا بأموال قطرية فاسدة.

وأوضح المغربي، خلال حواره ببرنامج مدار الغد الذي يذاع على قناة الغد، أن “المرتزقة أتى بهم أردوغان من سوريا عن طريق دويلة قطر، ونحن نعيش واقعا مريرا، نحن رأينا من قطر وتركيا القتل والتدمير وإهدار المال العام الليبي، وسيطرة على كل المقدرات، وبالتالي المال الفاسد الذي يأتي من دولة قطر هي من يجلب المرتزقة لليبيا لإفساد المشهد فيها”.

وقال المغربي، إن النظام القطري عمل على إفساد المشهد الليبي، لأن قطر تسيطر على الغاز، فيما كانت لدى ليبيا مشروع كبير مع فرنسا فيما يخص الغاز، وهذا هو سبب الاختلاف مع قطر.

وأعرب مشايخ وأعيان القبائل الليبية تفويضهم للسيد الرئيس والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية واتخاذ كافة الإجراءات لتأمين مصالح الأمن القومي لليبيا ومصر ومواجهة التحديات المشتركة وذلك ترسيخا لدعوة مجلس النواب الليبي لمصر للتدخل لحماية الشعب الليبي والحفاظ على وحدة وسلامة أراضي بلاده.