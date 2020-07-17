إيطاليا تؤكد رغبتها في تطوير علاقات التعاون مع حكومة الوفاق

أكدت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامبورجيزي، خلال اجتماعها مع مسؤولين بحكومة الوفاق الليبية في طرابلس، رغبة حكومة بلادها في توطيد وتطوير العلاقات والتعاون المكثف بين البلدين.

وشددت على ضرورة، استمرار تنفيذ برامج التعاون الحالية بين الجانبين، وخاصة في مجال تدريب قوات الشرطة الليبية.

وصدرت في روما مساء الخميس، مذكرة في أعقاب اجتماع الوزيرة مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق رئيس الوزراء فائز السراج، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزيري الداخلية فتحي باشاغا، والشؤون الخارجية والتعاون الدولي محمد طاهر سيالة.

ووفقا للمذكرة، استعرض الاجتماع المراحل الأولية لعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، فضلا عن القضايا المتعلقة بالسيطرة على تدفقات الهجرة، في ضوء نتائج اجتماع (تريستي) الأخير لوزراء الدول الأوروبية ودول الشمال الإفريقي المطلة على البحر الابيض المتوسط.