السنوسي يستلم مهامه مديرا لمستشفى جالو المركزي

شهد مستشفى جالو المركزي، مراسم التسليم والاستلام، بين المدير السابق الدكتور سعد عبد الوكيل والمدير الجديد اجويلي السنوسي، بحضور رئيس المجلس التسييري لبلدية جالو محمد اشكينه ومدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضه واللجنة المكلفة من قِبل الوزارة لإتمام مراسم التسليم برئاسة محمد الجبالي.

وأعرب اشكينه، عن شكره للدكتور سعد الوكيل على كافة جهوده المبذولة طيلة الفترة الماضية والتي ساهمت في الرفع من مستوى الخدمات الطبية بالبلدية، وعلى جهود كافة العاملين بالمستشفى والدعم المقدم من وزارة الصحة بالحكومة الليبية.

وفي ختام المراسم، تم تسليم شهادة شكر للدكتور سعد الوكيل، من المجلس التسييري لبلدية جالو وأيضاً شهادة أخرى من العاملين بالمشفى، ليشرع بعدها للمدير الجديد اجويلي السنوسي، رفقة رئيس المجلس واللجنة المكلفة بالتسليم والاستلام في جولة داخل أروقة المستشفى وتفقد أبرز الاقسام والمرافق الحيوية.

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