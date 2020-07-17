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«السباعي»: «مشايخ القبائل الليبية» مرتزقة وباعة وطن

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هاجم علي السباعي، عضو مجلس النواب المنشق، وأحد دعاة الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، وفد القبائل الليبية الذي زار مصر قبل يومين، لإعلان دعمهم الدعوة التي أطلقها مجلس النواب الليبي، للجيش المصري بالتدخل في مواجهة العدوان التركي.

قال “السباعي” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الجمعة: “ما يُعرف بـ “مشايخ القبائل الليبية” لو أنهم توجهوا إلى “نتنياهو” أفضل من ذهابهم لـ “السيسي” لاعتبارين، الأول أنّ الأخير مجرد موظف عند الأول، الثاني، حتى يعلم الشعب الليبي أن هذه الزيارة هي خدمة للمشروع الصهيوني، وأن أصحاب “القبعات” ما هم إلا مرتزقة وباعة وطن! عليهم الخزي والعار” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • الله اكبر ….الله اكبر..عاد المد القومي….السيسي خليفة الزعيم البطل جمال عبدالناصر..

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  • كلام خروف من خرفان الإخوان يا جحش لو تعرف تاريخ ليبيا هتلاقى ان جدود هؤلاء المشايخ هما إللى جاهدوا الطليان والأتراك مش جدودك يا خروف.تحيا ليبيا تحيا مصر والعار للخرفان الاخوان وكل حريم السلطان وخليفه الشواذ

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