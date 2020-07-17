المسماري: الجيش على جاهزية كاملة لصد أي هجوم من قبل الأتراك

نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، توقيع الجيش على أي اتفاق للانسحاب من مدينة سرت، لافتًا إلى أن جاهزية الجيش لصد أي هجوم تركي على الجفرة وسرت.

وقال المسماري في تصريح لوكالة “سبوتنيك”، امس الخميس “ننفي ما يتداول من أنباء عن أي اتفاق بالانسحاب من مدينة سرت”، مؤكدًا “القيادة العامة للجيش الوطني الليبي لن تخذل شهداءها والشعب الليبي”.

وأكد أن “قوات الجيش الوطني الليبي وجميع الوحدات العسكرية على جاهزية كاملة لصد أي هجوم من قبل الأتراك وحلفائهم”.