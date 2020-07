بسام راضي: الوضع في ليبيا معقد والمسار الدبلوماسي يأخذ وقتا أطول

قال المتحدث

باسم رئاسة الجمهورية في مصر بسام راضي، امس الخميس، إن الوضع في ليبيا معقد على

المستوى الدولي بسبب تدخل تضارب مصالح كثيرة في الأزمة.

وأوضح راضي في

تصريح إعلامي أن المسار الدبلوماسي

والسياسي لحل الأزمة الليبية ياخذ وقتا أطول بسبب وجود أطرافا كثيرة ضالعة بالازمة

داخليا وخارجيا.

وأضاف أن الخطاب

السياسي الذي أكد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالنسبة للموقف المصري هو

أن تدخل مصري شرعي للحفاظ على أمنها القومي.

ولفت المتحدث

باسم الرئاسة إلى أن الجيش المصري دمر 10 آلاف سيارة دفع رباعي على الحدود المصرية

الليبية كانت محملة بإرهابيين ومقاتلين أجانب، مضيفا أنه مع افتراض وجود 4 في كل سيارة يصبح العدد الإجمالي 40 ألف

إرهابي، بحسب تعبيره.

وأكد راضي أن مصر تؤمن حدودها مع ليبيا بطول 1200 كيلو

متر بمجهود فردي وليس بمجهود يشاركها فيه دولة أخرى مكتملة الأركان، لذلك يأخذ

مجهودا كبيرا جدا وتكلفة كبيرة جدا من موارد الدولة المصرية، على حد قوله.

