ليبيا الان

«باشاغا»: لن نقبل بانتقاص سيادتنا وتجاوز «حكومتنا الشرعية»

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا إن حكومته “لن تقبل الانتقاص من السيادة وتجاوز الحكومة الشرعية” على حد قوله

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” فجر الجمعة، بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بممثلين عن قبائل ليبية في القاهرة، قال خلاله إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مهاجمة مدينة سرت (شمالي وسط ليبيا)”.

وأضاف “باشاغا”: “نتحفظ بشدة على ما حدث من مغالطات في اجتماع القاهرة، مع من يدّعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية. لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا” على حد قوله.

وتابع “باشاغا”: “على القيادة في الشقيقة مصر أن تدرك بأن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مصلحة مصر من مصلحة ليبيا وليس مصلحة مصر مع الاتراك مصر ممكن تقسم خيرات ليبيا مع الاتراك والأتراك يرودون ذالك ولا خيرات ليبيا لليبيين أنفسهم

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  • سيادك سيدة من حريم السلطان وزير ملابسه الداخلية ياحقيرة .
    المهم ان سيدك المعتوه اتخرس امام كلام السيسى ولم يعد يجعجع مثل زمان فهو يعرف ان الاسد كشر عن انيابه وهو قادر على افتراس الجرذان فى اى مكان

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