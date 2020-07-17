«باشاغا»: لن نقبل بانتقاص سيادتنا وتجاوز «حكومتنا الشرعية»

قال وزير الداخلية بـ”حكومة الوفاق” فتحي باشاغا إن حكومته “لن تقبل الانتقاص من السيادة وتجاوز الحكومة الشرعية” على حد قوله

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” فجر الجمعة، بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بممثلين عن قبائل ليبية في القاهرة، قال خلاله إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام مهاجمة مدينة سرت (شمالي وسط ليبيا)”.

وأضاف “باشاغا”: “نتحفظ بشدة على ما حدث من مغالطات في اجتماع القاهرة، مع من يدّعون بأنهم يمثلون القبائل الليبية. لا نقبل بالانتقاص من السيادة الليبية، أو بتجاوز الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا” على حد قوله.

وتابع “باشاغا”: “على القيادة في الشقيقة مصر أن تدرك بأن مصالحها هي مع الحكومة الشرعية في ليبيا، فاستقرار ليبيا من استقرار مصر” على حد تعبيره.