جالو.. خطة لوقاية الطلبة من كورونا فترة الامتحانات

عقد بمقر ديوان مراقبة التعليم جالو اجتماع موسع ضم مدير مكتب التعليم الثانوي ومديري المدارس ومديري مكتب المتابعة ومكتب الامتحانات الواحات ومكتب التوجيه التربوي الواحات.

وأكد مدير مكتب التعليم الثانوي عمر التكو، أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق على إتباع الشروط والاعتبارات الصحية أثناء إجراء الامتحانات المقررة من خلال توفير الاحتياجات من قبل اللجنة المخولة بمجابهة وباء كورونا في الواحات.

وأشار التكو إلى أن بداية امتحانات مرحلة التعليم الثانوي ستكون في الأسبوع التالي من انتهاء امتحانات التعليم الأساسي، ويقيم المعلم أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني بنسبة 60% كحد أدنى لكل طالب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية