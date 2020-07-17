وسائل إعلام: طائرة شحن تركية تهبط بقاعدة الوطية

هبطت صباح اليوم الجمعة، طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية جنوب طرابلس، بحسب ما أفادت به مصادر قناة العربية.

وأوضحت المصادر، أن محيط منطقة غرب مدينة سرت تشهد ارتفاعا في وتيرة الاستعدادات العسكرية يومياً، كما تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات التركية المسيرة.

فيما أكدت المصادر أيضا، أن التعزيزات لا تزال تصل لقوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك إلى مناطق القداحية وبوقرين، تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة.

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبي، أحمد المسماري، قال إن تركيا مازالت تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا لدعم قوات حكومة الوفاق، والسيطرة على النفط، مؤكدا على جاهزية الجيش الليبي جاهزيته للتصدي لأي محاولة للهجوم على سرت.