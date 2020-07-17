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الاتحاد الأوروبي: سنواصل متابعة حالات الاختفاء القسري في ليبيا

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، أنها ستواصل متابعة “حالات الاختفاء القسري والاعتداءات الأخرى الموجهة ضد المدنيين” في ليبيا.

وقالت البعثة في بيان لها، “يصادف اليوم مرور عام على اختطاف سهام سرقيوة، وهي عضو منتخب في مجلس النواب من بنغازي وإحدى أبرز الأصوات النسائية في ليبيا. ولا يزال مصيرها مجهولاً ونحن قلقون بشكل متزايد بشأن سلامتها وعافيتها”.

وأضاف البيان، “منذ وقوع هذه الحادثة، والاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن سرقيوة ويطلب من السلطات المعنية أن تتحمل مسؤوليتها، والتحقيق في اختطافها، ومحاسبة المسؤولين عنها. وللأسف، ظلت هذه الدعوات دون أي استجابة ولم نسمع حتى الآن عن إجراء تحقيق”. 

وتابعت بعثة الاتحاد الأوروبي في بيانها، “إننا نعتبر اختطاف سرقيوة اعتداء غير مقبول وكمحاولة لتخويف النساء الأخريات والصحفيين والناشطين في حقوق الانسان الذين يشاركون في الحياة السياسية للبلاد”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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