إيطاليا تدرس مع الوفاق مراحل عودة شركاتها إلى ليبيا

عقب زيارتها للعاصمة طرابلس، ذكرت وزيرة الداخلية الإيطالية، لوتشانا لامبورجيزي، أن لقاءاتها مع مسؤولي حكومة الوفاق تركزت حول استمرار تنفيذ برامج التعاون في مجال تدريب قوات الشرطة الليبية.

وأكدت الوزيرة الإيطالية أن اجتماعاتها استعرضت المراحل الأولية لعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا، ومناقشة القضايا المتعلقة بالسيطرة على تدفقات الهجرة غير القانونية في البحر المتوسط.

وشددت على الحاجة لإدارة مراقبة الحدود وعمليات إجلاء المهاجرين الموجودين في المراكز التي تديرها حكومة الوفاق من خلال ممرات إنسانية ينظمها الاتحاد الأوروبي وتديرها وكالات الأمم المتحدة.

وتأكيداً لما انفردت به “218”، وصل وفد إيطالي على رأسه وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، رفقة مدير المخابرات، إلى طرابلس صباح أمس الخميس، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال المكتب الإعلامي للسراج، في بيان، إن الجانب الليبي عقد اجتماعاً مع الوفد الإيطالي، تناول “مستجدات الأوضاع في ليبيا، وعددا من ملفات التعاون المشترك ومن أهمها ملف التعاون في مجال الأمن والذي يشمل بناء القدرات الأمنية، وملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر والتهريب”.

وأشار البيان إلى أن الوفد الإيطالي يضم، إضافة إلى وزيرة الداخلية ومدير المخابرات، السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني، ورئيس الأركان بوزارة الداخلية ماتيو بيانتيدوزي، ورئيس الشرطة الإيطالية فرانكو جبرياللي، ومدير رئاسة مجلس الوزراء جيوفاني كارافيلي.

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