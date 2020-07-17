رئاسة الجمهورية المصرية: مصر لاتتعامل مع الميليشيات المسلحة أنما مع الجيوش الوطنية

ليبيا – قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أمس الخميس إن مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة ولكنها تتعامل مع الجيوش الوطنية.

السفير راضي وفي حديث لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي”وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية أكد أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كرر جملة “لا مطامع لدينا في ليبيا وسندخل ونخرج بطلب وأمر”، مشيرا إلى وجود تقدير من شيوخ وقبائل ليبيا لكلمات الرئيس والتي تعد امتدادا لخطاباته على مدار الأشهر الماضية.

وأوضح أن تصريحات السيسي تأتي من أجل وقف أي تصعيد وأعمال العنف حتى يكون هناك فرصة للمفاوضات وأن يأخذ الحل السياسي طريقة وبأن هذه الجملة كان بها عمق شديد جدا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة المصرية على أن مصر لا تتعامل مع الميليشيات المسلحة ولكنها تتعامل مع الجيوش الوطنية والمؤسسات الشرعية المنتخبة ولها شرعية كاملة في الدولة الأخرى.

راضي أكد أن مصر لا تتدخل في الشؤون الداخلية وتحترم كامل الإرادة الحرة للشعوب، لافتاً إلى أن إمصر مع وحدة أراضي الدول ومبدأ المواطنة للجميع ومنوها إلى أن الأولوية دائماً لدى مصر للمفاوضات والحلول السلمية.

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