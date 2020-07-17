«أردوغان»: تصرفات مصر في ليبيا «مخالفة للقوانين» و«غير مشروعة»

اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس مصر “بمخالفة القانون من خلال تصرفاتها في ليبيا” على حد زعمه.

قال أردوغان، ردا على سؤال عن تدخل مصري محتمل في ليبيا، إن الخطوات التي تتخذها القاهرة في هذا البلد ودعمها لـ”الجيش الوطني الليبي” بقيادة المشير خليفة حفتر “غير مشروعة” ونعد بالاشتراك مع الأمم المتحدة لإبرام اتفاقية جديدة مع ليبيا، حسب ما نقلت عنه وكالة “رويترز”.

وأضاف: “تحملنا المسؤولية في ليبيا وسنستمر في ذلك الى النهاية.. لن نترك الليبيين يواجهون وحدهم العدوان العسكري …. الخطوات التي تتخذها مصر بوقوفها مع حفتر غير قانونية وأبو ظبي تقوم بأعمال قرصنة بارسال أموال وأسلحة الى حفتر بطريقة غير شرعية وهذا أمر غير مقبول .. بينما نحن نقف مع حكومة شرعية تكافح الانقلابيين” على حد قوله.