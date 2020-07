أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة بان وتيرة

الاستعدادات العسكرية ارتفعت غرب مدينة سرت حيث تشهد مناطق وسط البلاد حركة نشطة للطائرات

التركية المسيرة، فيما أفادت أنباء بهبوط طائرة شحن تركية في قاعدة الوطية الجوية

جنوب طرابلس.

وأوضحت المصادر أن التعزيزات

تصل لتشكيلات قوات الوفاق بقيادة تركيا إلى مناطق القداحية والهيشة الجديدة،

تمهيداً للهجوم على سرت والجفرة.

في غضون ذلك أكدت

المصادر أن الجيش استهدف بالقصف المدفعي تحركات عسكرية جنوب شرقي مدينة مصراتة.

وأكد الجيش جاهزيته للتصدي لأي محاولة من تشكيلات

الوفاق، المدعومة من تركيا للهجوم على سرت.

The post وتيرة الاستعدادات العسكرية ترتفع غرب سرت appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24